Механик посоветовал водителям автомобили, которые он бы купил себе

Kia Sportage 2026 года. Фото: netcarshow.com

Сергей Якуба Редактор

При выборе надежного транспортного средства лучше ориентироваться на практические советы специалистов, которые ежедневно занимаются ремонтом и обслуживанием техники. Известный автомобильный эксперт и опытный механик Крис Пайл поделился собственным рейтингом брендов, заслуживающих доверия. Его многолетний опыт работы в автосервисе позволил выделить лидеров по критериям надежности и стоимости содержания.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на GOBankingRates.

Проверенная надежность

Американская марка Ford заслужила уважение благодаря линейке мощных пикапов серий F-150 и Super Duty. Эти большие автомобили по праву считаются идеальными «рабочими лошадками» для выполнения самых сложных повседневных задач. Они демонстрируют образцовую надежность при буксировке грузовых прицепов, больших лодок или домов на колесах.

Важным преимуществом этих моделей является также их высокая ликвидность на вторичном рынке. Владелец такого пикапа никогда не столкнётся с проблемами при поиске покупателя при последующей перепродаже подержанной техники. Машины изнашиваются очень медленно и прекрасно сохраняют свою первоначальную стоимость.

Настоящая выгода

Южнокорейские Hyundai и Kia стали лучшими по критерию рационального соотношения цены и качества. Покупка этих моделей приятно удивляет водителей очень низкой дальнейшей стоимостью владения и простотой обслуживания. Даже в базовых комплектациях покупатели получают богатое оснащение, множество полезных аксессуаров и длительную заводскую гарантию.

Единственным заметным минусом корейских машин остается не самая высокая остаточная стоимость на рынке подержанных автомобилей. Именно поэтому механик советует покупать такие транспортные средства для длительного использования. Целесообразно эксплуатировать их активно и долго, вплоть до преодоления отметки в 320 000 км пробега.

Электрический выбор

Технологичные электромобили Tesla идеально подходят для ежедневных поездок в пределах города и пригорода. Современные электрические модели этого бренда буквально наполнены передовыми опциями и полезными цифровыми помощниками. Многолетняя практика доказала их общую надежность и высокое качество изготовления ключевых технических узлов.

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