Механик объяснил, почему возникают проблемы с двигателями Honda

Honda Civic 2025 года. Фото: netcarshow.co

Сергей Якуба Редактор

Автомеханик со стажем 56 лет Скотти Килмер обратил внимание на то, что новые гибридные двигатели Honda преждевременно выходят из строя из-за пробоя прокладки головки блока цилиндров. Модели, которые раньше легко преодолевали сотни тысяч километров, теперь сталкиваются с серьезными поломками уже в первые годы эксплуатации. Это отличное подтверждение правила: не покупать тщательно обновленные технические разработки в первые годы после их появления на рынке.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал Scotty Kilmer.

Причины дефекта

Начиная с 2023 года выпуска, гибридные модификации Honda Accord и Honda CR-V, а также Honda Civic 2025 года получили обновленную гибридную систему четвертого поколения с полностью переработанным 2-литровым атмосферным двигателем, работающим по циклу Аткинсона. Главным конструктивным изменением стало внедрение прямого впрыска топлива (GDI) вместо традиционного распределенного впрыска.

Если раньше топливные форсунки работали при относительно низком давлении, то новые форсунки системы GDI создают давление свыше 1000 PSI. Такое существенное повышение нагрузки внутри камеры сгорания приводит к тому, что прокладка ГБЦ просто не выдерживает давления и разрушается. Старые конструкции имели более низкую степень сжатия и распределенный впрыск, благодаря чему прижимные усилия головки к блоку цилиндров сохранялись десятилетиями.

Масштаб проблемы

Массовые случаи пробивания прокладок ГБЦ на обновленных силовых агрегатах фиксируются в диапазоне пробегов от 96 000 до 170 000 км. Поскольку эти автомобили выпускаются с 2023 года, многим экземплярам исполнилось всего около 3 лет. Для сравнения: старые двигатели этой же марки без прямого впрыска спокойно преодолевали более 480 000 км на заводских деталях без каких-либо вмешательств.

Сейчас японский автопроизводитель не спешит объявлять официальную кампанию по отзыву. Бесплатный ремонт и замена прокладок на таком огромном количестве гибридных автомобилей обойдутся компании в целое состояние. К тому же гарантийный ремонт в дилерских центрах часто выполняется в спешке, что повышает риск возникновения повторных дефектов.

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