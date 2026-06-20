Механик назвал самую надежную марку автомобилей в мире

Две Honda Civic 2006 года выпуска. Фото: netcarshow.com

Сергей Якуба Редактор

Опытный британский автомеханик Джеймс Гудхенд назвал марку, которую считает самой живучей в мире. По его словам, итальянские или немецкие платформы приносят мастерским стабильный доход, тогда как один конкретный азиатский бренд способен полностью лишить механиков работы. Специалист уверяет, что если бы все люди пересели на эти автомобили, ему пришлось бы немедленно закрыть свой бизнес из-за полного отсутствия клиентов.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Auto Swiat.

Секрет долговечности

Главной рекомендацией от эксперта стал японский бренд Honda. В качестве примера феноменальной выносливости Гудхенд приводит машину одного из своих постоянных клиентов. Этот 20-летний автомобиль уже преодолел более 320 000 км пробега. Несмотря на солидный возраст и огромный пробег, бензиновый двигатель работает настолько тихо и ровно, что на его корпус можно смело поставить полную чашку горячего чая.

Высокие позиции марки в международных рейтингах удовлетворённости потребителей полностью совпадают с реальными отзывами сотрудников сервисных станций. Секрет долговечности кроется в уникальной философии производства, где простота и безупречное качество деталей всегда имеют приоритет над сомнительными технологическими новинками. Японские конструкторы годами отказывались от внедрения капризных турбин, сложного прямого впрыска и чувствительной электроники. Это делает машины несколько консервативными на фоне европейских конкурентов, но защищает владельцев от внезапных поломок.

Важные нюансы

Однако даже столь авторитетная рекомендация имеет несколько важных оговорок, о которых стоит помнить перед оформлением покупки. Главной проблемой и настоящей ахиллесовой пятой подержанных японских машин традиционно остается низкая коррозионная стойкость металла. Даже идеальный двигатель окажется совершенно бесполезным, если несущие элементы кузова будут разрушены ржавчиной. Также эксперты советуют покупать исключительно бензиновые версии, поскольку фирменные дизельные агрегаты японцев оказались довольно капризными в ремонте.

Настоящим образцом безотказности считается восьмое поколение хэтчбека Honda Civic (2005—2011), где практически каждый силовой агрегат не имел заводских дефектов.

Однако в более поздних модификациях появились рискованные варианты, среди которых выделяется 3-цилиндровый турбомотор объемом 1 л. Этот компактный двигатель требует повышенного внимания, а его внезапный отказ влечет за собой очень затратную замену всего блока цилиндров.

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