Масштабные пробки на границе: некоторые КПП лучше избегать при пересечении
Очереди на границе Украины в субботу, 6 июня, зафиксированы на многих контрольных пунктах пропуска. Местами пробки из около 70 автомобилей. Водителям также стоит учитывать о возможных перебоях в работе электронных систем.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины — Западная граница, передает Новини.LIVE.
- Очереди на границе с Польшей
- Очереди на границе со Словакией
- Очереди на границе с Венгрией
- Очереди на границе с Румынией
- Очереди на границе с Молдовой
Очереди на границе Украины 6 июня
Пробки зафиксированы на контрольных пунктах пропуска с Польшей, Словакией, Ужгородом и Румынией. В то же время проезд в Молдову свободный.
Очереди на границе с Польшей
- "Ягодин" — 4 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
- "Устилуг" — 70 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" — 50 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Рава-Русская" — 10 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Грушев" — 40 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Краковец" — 50 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" — 45 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов (после ПК) (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Смильница" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Нижанковичи" — 15 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется).
Очереди на границе со Словакией
- "Малый Березный" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Ужгород" — 5 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).
Очереди на границе с Венгрией
- "Тиса" — 4 л/а, 2 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Дзвонковое" — 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
- "Косино" — 20 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
- "Лужанка" — 10 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов;
- "Вилок" — 10 л/а, 0 пешеходов;
- "Большая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).
Очереди на границе с Румынией
- "Дьяково" — 20 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Порубное" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов;
- "Красноильск" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов;
- "Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.
Очереди на границе с Молдовой
- "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов;
- "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов;
- "Росошаны" — 0 л/а.
Как писали Новини.LIVE, длительная работа двигателя на месте постепенно, но неуклонно вызывает лишний расход топлива. Специалисты немецкого автомобильного клуба ADAC провели расчеты и выяснили, стоит ли выключать двигатель в пробке или на светофоре.
Также мы писали, что единственным элементом, непосредственно контактирующим с дорожным покрытием, являются автомобильные шины, поэтому они постоянно работают под высокой нагрузкой. Выбор нового комплекта часто оказывается сложнее, чем кажется. Из-за недостатка знаний о ключевых параметрах большинство автовладельцев допускают ошибки.