Масштабные пробки на границе: некоторые КПП лучше избегать при пересечении

Очереди на границе. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Очереди на границе Украины в субботу, 6 июня, зафиксированы на многих контрольных пунктах пропуска. Местами пробки из около 70 автомобилей. Водителям также стоит учитывать о возможных перебоях в работе электронных систем.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины — Западная граница, передает Новини.LIVE.

Очереди на границе Украины 6 июня

Пробки зафиксированы на контрольных пунктах пропуска с Польшей, Словакией, Ужгородом и Румынией. В то же время проезд в Молдову свободный.

"Ягодин" — 4 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

"Устилуг" — 70 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 50 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 10 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 40 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 50 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 45 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов (после ПК) (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Смильница" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Нижанковичи" — 15 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется).

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"Малый Березный" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 5 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 4 л/а, 2 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Дзвонковое" — 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);

"Косино" — 20 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 10 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов;

"Вилок" — 10 л/а, 0 пешеходов;

"Большая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

"Дьяково" — 20 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов;

"Красноильск" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов;

"Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.

"Мамалыга" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов;

"Кельменцы" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов;

"Росошаны" — 0 л/а.

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