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Главная Авто Масштабные пробки на границе: некоторые КПП лучше избегать при пересечении

Масштабные пробки на границе: некоторые КПП лучше избегать при пересечении

Ua ru
Дата публикации 6 июня 2026 13:02
Масштабные пробки на границе: некоторые КПП лучше избегать при пересечении
Очереди на границе. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Очереди на границе Украины в субботу, 6 июня, зафиксированы на многих контрольных пунктах пропуска. Местами пробки из около 70 автомобилей. Водителям также стоит учитывать о возможных перебоях в работе электронных систем.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины — Западная граница, передает Новини.LIVE.

Очереди на границе Украины 6 июня

Пробки зафиксированы на контрольных пунктах пропуска с Польшей, Словакией, Ужгородом и Румынией. В то же время проезд в Молдову свободный.

Черги на кордоні з Польщею 6 червня

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 4 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 70 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 50 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 10 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 40 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 50 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 45 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов (после ПК) (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смильница" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Нижанковичи" — 15 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется).

Черги на кордоні зі Словаччиною 6 червня

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Очереди на границе со Словакией

  • "Малый Березный" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 5 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 6 червня

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 4 л/а, 2 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Дзвонковое" — 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
  • "Косино" — 20 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 10 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 10 л/а, 0 пешеходов;
  • "Большая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Черги на кордоні з Румунією 6 червня

Очереди на границе с Румынией

  • "Дьяково" — 20 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов;
  • "Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 6 червня

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов;
  • "Росошаны" — 0 л/а.

Как писали Новини.LIVE, длительная работа двигателя на месте постепенно, но неуклонно вызывает лишний расход топлива. Специалисты немецкого автомобильного клуба ADAC провели расчеты и выяснили, стоит ли выключать двигатель в пробке или на светофоре.

Также мы писали, что единственным элементом, непосредственно контактирующим с дорожным покрытием, являются автомобильные шины, поэтому они постоянно работают под высокой нагрузкой. Выбор нового комплекта часто оказывается сложнее, чем кажется. Из-за недостатка знаний о ключевых параметрах большинство автовладельцев допускают ошибки.

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Кира Топенко - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Кира Топенко
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