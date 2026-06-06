Масштабні затори на кордоні: деякі КПП краще уникати при перетині
Черги на кордоні України у суботу, 6 червня, зафіксовано на багатьох контрольних пунктах пропуску. Місцями затори з близько 70 автомобілів. Водіям також варто враховувати про можливі перебої в роботі електронних систем.
Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, передає Новини.LIVE.
- Черги на кордоні з Польщею
- Черги на кордоні зі Словаччиною
- Черги на кордоні з Угорщиною
- Черги на кордоні з Румунією
- Черги на кордоні з Молдовою
Черги на кордоні України 6 червня
Затори зафіксовано на контрольних пунктах пропуску з Польщею, Словаччиною, Ужгородом та Румунією. Водночас проїзд до Молдови вільний.
Черги на кордоні з Польщею
- "Ягодин" — 4 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
- "Устилуг" — 70 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Угринів" — 50 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Рава-Руська" — 10 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Грушів" — 40 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Краківець" — 50 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Шегині" — 45 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (після ПК) (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Смільниця" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Нижанковичі" — 15 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється).
Черги на кордоні зі Словаччиною
- "Малий Березний" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Ужгород" — 5 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).
Черги на кордоні з Угорщиною
- "Тиса" — 4 л/а, 2 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Дзвінкове" — 10 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);
- "Косино" — 20 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
- "Лужанка" — 10 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
- "Вилок" — 10 л/а, 0 пішоходів;
- "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).
Черги на кордоні з Румунією
- "Дякове" — 20 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
- "Порубне" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
- "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
- "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів.
Черги на кордоні з Молдовою
- "Мамалига" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
- "Кельменці" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
- "Росошани" — 0 л/а.
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