Масштабні затори на кордоні: деякі КПП краще уникати при перетині

Черги на кордоні. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Черги на кордоні України у суботу, 6 червня, зафіксовано на багатьох контрольних пунктах пропуску. Місцями затори з близько 70 автомобілів. Водіям також варто враховувати про можливі перебої в роботі електронних систем.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, передає Новини.LIVE.

Черги на кордоні України 6 червня

Затори зафіксовано на контрольних пунктах пропуску з Польщею, Словаччиною, Ужгородом та Румунією. Водночас проїзд до Молдови вільний.

"Ягодин" — 4 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 70 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 50 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 10 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 40 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 50 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 45 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (після ПК) (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Смільниця" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Нижанковичі" — 15 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється).

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"Малий Березний" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Ужгород" — 5 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 4 л/а, 2 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" — 10 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);

"Косино" — 20 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 10 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Вилок" — 10 л/а, 0 пішоходів;

"Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).

"Дякове" — 20 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів.

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Кельменці" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Росошани" — 0 л/а.

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Також ми писали, що єдиним елементом, що безпосередньо контактує з дорожнім покриттям, є автомобільні шини, тому вони постійно працюють під високим навантаженням. Вибір нового комплекту часто виявляється складнішим, ніж здається. Через брак знань про ключові параметри більшість автовласників припускаються помилок.