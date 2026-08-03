Лучшие двигатели для автогаза: надежные и недорогие в обслуживании

Двигатель 1.6 MPi. Фото: wikimedia.org

Сергей Якуба Редактор

Эксплуатация автомобиля с газобаллонным оборудованием остается выгодным решением для водителей благодаря существенной разнице в стоимости топлива. Даже с учетом того, что расход газа обычно на 15% выше, чем у бензина, реальная экономия средств остается весьма заметной. Главным условием длительной работы автомобиля без поломок является правильный выбор типа силового агрегата.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Interia Motoryzacja.

Проверенная классика

Лучше всего для перевода на газ подходят двигатели с простым распределенным впрыском и гидрокомпенсаторами зазоров клапанов. Ярким примером является атмосферный двигатель 1.6 MPI от концерна Volkswagen, который массово устанавливался на Golf, Passat, Touran, Škoda Octavia, Audi A3, A4, а также Seat Leon, Toledo и Altea. Простая конструкция, доступность запчастей и автоматическая регулировка клапанов делают его идеальным кандидатом для ГБО.

Высокую оценку специалистов получили и японские двигатели Toyota семейства Valvematic объемом 1,6 л, 1,8 л и 2 л, которые знакомы по моделям Auris, Avensis и RAV4. В отличие от серии VVT-i с регулировочными шайбами, двигатели Valvematic и компактный 1.33 оснащены гидрокомпенсаторами.

Отлично выдерживают нагрузки оппозитные двигатели Subaru серий EJ и FB объемом 2 л и 2,5 л, устанавливаемые на Forester, Outback и Impreza.

Современные альтернативы

Среди более новых силовых агрегатов отлично зарекомендовал себя 3-цилиндровый двигатель 1.0 TCe от Renault, использующий распределенный впрыск. Этот двигатель унаследовал надёжность от старых двигателей серии K объёмом 1,2 л, 1,4 л и 1,6 л и даже предлагался с заводским ГБО. Общий запас хода на двух баках достигает 1000 км при среднем расходе газа около 7–8 л/100 км.

Однако двигатель 1.0 TCe не имеет гидрокомпенсаторов, поэтому требует обязательной проверки зазоров клапанов каждые 30 000–40 000 км для предотвращения прогорания гнезд. Также рекомендуется проводить замену масла не реже, чем каждые 15 000 км. Поскольку газ имеет высокое октановое число около 110 и горит при более высокой температуре, любые неисправности системы зажигания на ГБО проявляются быстрее.

Ранее Новини.LIVE писали, имеет ли смысл устанавливать на автомобиль газовое оборудование в 2026 году. Финансовая выгода зависит от многих факторов, включая специфику эксплуатации и начальные инвестиции.

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