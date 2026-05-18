Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Есть ли смысл ставить на автомобиль газовое оборудование в 2026 году

Есть ли смысл ставить на автомобиль газовое оборудование в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 18 мая 2026 15:45
Есть ли смысл ставить на автомобиль газовое оборудование в 2026 году
ГБО на автомобиле.Фото: automans.lv

Вопрос перехода на альтернативные виды топлива остается актуальным для многих автовладельцев из-за нестабильности цен на заправках. Установка газобаллонного оборудования обещает существенное снижение расходов на каждые 100 км пробега. Однако финансовая выгода зависит от многих факторов, включая специфику эксплуатации и начальные инвестиции.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал "Юра Горячий".

Вопрос безопасности

Распространенные мифы о высокой взрывоопасности газовых систем разрушаются реальными фактами о работе оборудования четвертого поколения. Современные баллоны обладают высокой прочностью и способны выдержать сильные удары во время дорожно-транспортных происшествий. Защитные клапаны автоматически контролируют уровень заправки, оставляя свободное пространство для безопасного расширения вещества. Например, в баллон объемом 48 л система позволит закачать не более 45 л.

В случае серьезного повреждения конструкции клапан обеспечивает контролируемый выпуск газа, предотвращая разрушительный взрыв.

Страх отравления или незаметной утечки топлива в салон также безоснователен. В смесь намеренно добавляют специальный резкий одорант с характерным неприятным запахом, который невозможно игнорировать. Это позволяет водителю мгновенно обнаружить разгерметизацию и вовремя обратиться в сервисный центр.

Читайте также:

Главные минусы

Основным неудобством является потеря полезного пространства, так как баллон обычно монтируют в нишу для запасного колеса. Саму же запаску приходится постоянно возить в багажном отделении, что уменьшает практичность компактных седанов и хэтчбеков. Также фиксируется снижение динамических характеристик автомобиля примерно на 20% по сравнению с ездой на чистом бензине.

Кроме того, работа на газу требует сокращения интервала регулировки клапанов двигателя до диапазона от 30 000-40 000 км пробега, что увеличивает расходы на обслуживание.

Реальная выгода

Экономический эффект базируется на существенной разнице стоимости литра топлива на рынке. Хотя расход газа в среднем на 15% выше бензина, общие финансовые затраты на путешествие остаются намного меньше. При цене бензина 72-75 грн за литр и расходе 10 л/100 км поездка стоит до 750 грн, тогда как использование более дешевого газа по цене от 48-49 грн снижает эту сумму почти вдвое.

Газ считается экологически более чистым продуктом, который не оставляет нагара на деталях поршневой группы и не загрязняет моторное масло. При грамотной настройке топливной смеси ресурс силового агрегата может даже увеличиться.

Важным бонусом является удвоение автономности автомобиля, так как наличие двух полных баков (газового и бензинового) позволяет преодолевать огромные расстояния без вынужденных остановок на заправках.

Рациональный выбор

Полный комплекс работ по установке качественного оборудования вместе с регистрацией документов стоит примерно 600 долларов. Целесообразность этих затрат напрямую связана с годовым километражем конкретного транспортного средства. Если благодаря активным поездкам система окупается в течение одного года, монтаж является оправданным шагом.

Когда расчетный срок возврата средств превышает два года, финансового смысла в модернизации практически нет. Для регулярных поездок по скоростным трассам более рациональным выбором остается дизельный двигатель. Однако для интенсивной работы в черте города, в частности в такси или службах доставки, газовое оборудование остается идеальным инструментом для экономии.

Ранее Новини.LIVE писали о лучших дешевых авто с пробегом для переоборудования под ГБО. Двигатели с непрямым впрыском и гидрокомпенсаторами лучше всего выдерживают высокую термическую нагрузку от сжигания газа.

Также читайте, что проверить перед покупкой подержанного авто с ГБО. Покупка такого транспортного средства требует значительно большей бдительности к техническим деталям, чем выбор обычного бензинового варианта.

авто советы автомобиль автогаз ГБО
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации