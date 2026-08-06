Лучшие б/у автомобили до 10 000 долларов, устойчивые к ржавчине

Volvo S80 2010 года. Фото: netcarshow.com

Сергей Якуба Редактор

Соль на дорогах, высокая влажность и перепады температур быстро разрушают кузова многих подержанных автомобилей. Однако на вторичном рынке в ценовом диапазоне до 10 000 долларов есть модели, металлическая конструкция которых отлично противостоит коррозии на протяжении десятилетий. Эксперт выделил пять автомобилей с лучшей заводской отделкой и высоким ресурсом.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на канал AutoMess.

Стильные немцы

Opel Insignia первого поколения (2008–2013) обрабатывается методом горячего погружения, что создает толстый защитный слой цинка. Полые участки конструкции на этапе сборки заполняются специальным воском, а днище закрыто пластиковыми щитками. Дорестайлинговые версии в хорошем состоянии стоят от 6500 до 9500 долларов.

Премиальный седан Audi A4 в кузове B8 (2008–2012) стоимостью от 8500 до 10 000 долларов имеет гальваническое оцинкование, высокопрочный каркас и алюминиевые элементы. Твердое лаковое покрытие отлично противостоит абразивному износу, а внутренние полости обработаны горячим воском. При покупке такого автомобиля из США важно проверять качество восстановления после ДТП, ведь неоригинальные детали быстро ржавеют.

Японцы и французы

Легендарный седан Toyota Camry XV40 (2006–2010) по цене 7000–10 000 долларов получил гальваническое оцинкование практически всех кузовных панелей. Использование стали с высоким содержанием углерода, и толстого слоя грунтовки позволяет полировать машину несколько раз без риска дойти до металла.

Французский флагман Peugeot 508 первого поколения (2011–2014) стоимостью 7500–9500 долларов предлагает полное гальваническое оцинкование с высокой плотностью цинка. Наличие алюминиевого капота, пластиковых деталей и эластичного лакокрасочного покрытия полностью исключает появление ржавчины в наиболее нагруженных зонах.

Шведский эталон

Первое место по долговечности занимает Volvo S80 второго поколения (2007–2011), который в хорошей комплектации стоит от 7500 до 10 000 долларов. Его кузов изготавливался с использованием бористой стали и подвергался полному двустороннему горячему оцинкованию.

Эластичная мастика и пластиковые экраны закрывают почти 90% металлических поверхностей днища. Благодаря активной защите цинком металл под открытыми сколами краски не начинает ржаветь в течение нескольких сезонов.

Ранее Новини.LIVE писали, какие автомобили ржавеют уже через пять лет эксплуатации. Главной причиной становится чрезмерная экономия производителей на антикоррозионной обработке ради снижения себестоимости машин.

Также читайте, что нужно сделать для эффективной борьбы со ржавчиной на автомобиле. Поскольку главной причиной коррозии является разрушение и деградация лакокрасочного покрытия кузова, этому следует уделять повышенное внимание.