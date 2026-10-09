Подержанные альтернативы Skoda Superb: лучшие модели на рынке

Skoda Superb 2020 года. Фото: netcarshow.com

Чешский флагманский лифтбэк и универсал Skoda Superb третьего поколения (2015–2024) по-прежнему остается одним из самых просторных семейных автомобилей. Однако у этой практичной машины немало сильных конкурентов на вторичном рынке. Покупатели могут выбрать модели с более качественной отделкой, лучшей управляемостью или более простой классической конструкцией.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на The Page.

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Немецкие платформы

Универсал Volkswagen Passat B8 (2014–2020) считается ближайшим родственником чешской модели, ведь оба автомобиля созданы на общей платформе MQB. Практичный кузов Variant предлагает вместительный багажник объемом 650 л для перевозки вещей. Оптимальным выбором для покупки является версия с 2-литровым турбодизелем TDI мощностью 150 л.с.

Премиальный седан и универсал Audi A6 C7 (2014–2018) подойдут тем, кто ищет более высокий уровень комфорта и шумоизоляции. Модель отличается качественными материалами отделки салона и богатым набором систем безопасности. Рациональным выбором для повседневных поездок является модификация с дизельным двигателем 2.0 TDI, ведь более мощные версии V6 требуют значительно больших затрат на содержание.

Японская надежность

Седан Toyota Camry XV50 (2011–2017) подойдет водителям, которые ищут проверенные временем решения. Вместо турбомотора и робота модель предлагает атмосферный двигатель и классическую автоматическую коробку передач. Популярный 2,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 181 к.с. работает в паре с надежной 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.

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Японская модель отличается мягкой подвеской, просторным салоном и высокой ликвидностью на вторичном рынке. Автомобиль гарантирует высокую надежность основных узлов и беспроблемную эксплуатацию. Главным компромиссом по сравнению с чешским флагманом остается не столь практичный кузов седан и меньший объем багажника.

Практичные варианты

Американский Ford Mondeo V (2014–2019) отличается просторным салоном, комфортной подвеской и более динамичной управляемостью. На рынке представлены версии с кузовами седан, лифтбэк и универсал. Самым надежным вариантом для длительной эксплуатации считается дизель 2.0 TDCi мощностью 150 или 180 л.с.

Более компактный универсал Skoda Octavia A7 Combi (2013–2020) подойдет водителям, которым не нужны огромные габариты флагмана. Модель предлагает вместительный 610-литровый багажник и недорогие запчасти для ремонта. Среди доступных силовых агрегатов стоит обратить внимание на простой бензиновый двигатель 1.6 MPI или выносливый дизель 2.0 TDI.

Ранее Новини.LIVE писали о том, как Skoda Superb без особых проблем проехала 890 000 км. Владелец планирует преодолеть отметку в миллион, опираясь на простые, но эффективные правила ухода за автомобилем.

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