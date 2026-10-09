Вживані альтернативи Skoda Superb: кращі моделі на ринку

Skoda Superb 2020 року. Фото: netcarshow.com

Чеський флагманський ліфтбек та універсал Skoda Superb третього покоління (2015–2024) залишається одним з найпросторіших сімейних авто. Проте ця практична машина має чимало сильних конкурентів на вторинному ринку. Покупці можуть обрати моделі з якіснішим оздобленням, кращою керованістю або простішою класичною конструкцією.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на The Page.

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Німецькі платформи

Універсал Volkswagen Passat B8 (2014–2020) вважається найближчим родичем чеської моделі, адже обидва авто створені на спільній платформі MQB. Практичний кузов Variant пропонує об'ємний багажник на 650 л для перевезення речей. Оптимальним вибором для покупки є версія з 2-літровим турбодизелем TDI потужністю 150 к.с.

Преміальний седан та універсал Audi A6 C7 (2014–2018) підійде тим, хто шукає вищий рівень комфорту та шумоізоляції. Модель пропонує якісні матеріали оздоблення салону та багате оснащення систем безпеки. Раціональним вибором для щоденних поїздок є модифікація з дизелем 2.0 TDI, адже потужніші версії V6 вимагають суттєво більших витрат на утримання.

Японська надійність

Седан Toyota Camry XV50 (2011–2017) підійде водіям, які шукають перевірені часом рішення. Замість турбомотора та робота модель пропонує атмосферний двигун і класичний автомат. Популярний 2,5-літровий бензиновий мотор на 181 к.с. працює в парі з надійною 6-ступеневою автоматичною коробкою передач.

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Японська модель вирізняється м'якою підвіскою, просторим салоном та високою ліквідністю на вторинному ринку. Автомобіль гарантує високу надійність основних вузлів та спокійну експлуатацію. Головним компромісом у порівнянні з чеським флагманом залишається не такий практичний кузов седан та менший об'єм багажника.

Практичні варіанти

Американський Ford Mondeo V (2014–2019) вирізняється просторим салоном, комфортною підвіскою та азартнішою керованістю. На ринку представлені версії в кузовах седан, ліфтбек та універсал. Найнадійнішим варіантом для тривалої експлуатації вважається дизель 2.0 TDCi потужністю 150 або 180 к.с.

Компактніший універсал Skoda Octavia A7 Combi (2013–2020) підійде водіям, яким не потрібні величезні габарити флагмана. Модель пропонує місткий 610-літровий багажник та дешеві запчастини для ремонту. Серед доступних силових агрегатів варто звернути увагу на простий бензиновий мотор 1.6 MPI або витривалий дизель 2.0 TDI.

Раніше Новини.LIVE писали, як Skoda Superb без значних проблем проїхала 890 000 км. Власник планує перетнути позначку в мільйон, спираючись на прості, але ефективні правила догляду за технікою.

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