Хитрая задача по ПДД: только невнимательные водители нарушат правила в этой ситуации

Куда можно ехать? Рисунок: "За! Правилами".

Задача по теме начало движения и изменение его направления. Куда разрешается проехать водителю желтого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Прямо и слева. Только прямо. Прямо, слева и обратно. Справа и обратно. Слева и обратно. Только налево.

Разбор задачи

К нерегулируемому перекрестку подъехал желтый автомобиль, водителю которого предлагаются четыре направления для дальнейшего движения.

Эту задачу помогут решить дорожные знаки, установленные на перекрестке.

Знак 2.3 "Главная дорога" в этой задачке не нужен, ведь мы не выясняем порядок разъезда на перекрестке.





Знак 4.5 "Движение прямо или слева" разрешает движение только в этих двух направлениях. То есть повернуть направо водитель не может. Но этот знак не воспрещает разворот.





Наконец, знак 5.6 "Конец дороги с односторонним движением". Это ни в коем случае не "Движение прямо запрещено", как часто путают невнимательные или неопытные водители.





Этот знак сообщает, что за перекрестком начинается дорога с двусторонним движением. Выходит, что сейчас водитель находится на дороге с односторонним движением. А значит, развернуться автомобиль не может, ведь окажется на встречной полосе, что категорически запрещено правилами.

Остается только движение прямо, которое в изображенной ситуации разрешается.

Правильный ответ №2

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