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Лишь невнимательные водители нарушат правила на этом перекрестке — в чем хитрость

12 апреля 2024 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Хитрая задача по ПДД: только невнимательные водители нарушат правила в этой ситуации
Куда можно ехать? Рисунок: "За! Правилами".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Задача по теме начало движения и изменение его направления. Куда разрешается проехать водителю желтого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Прямо и слева.
  2. Только прямо.
  3. Прямо, слева и обратно.
  4. Справа и обратно.
  5. Слева и обратно.
  6. Только налево.

Разбор задачи

К нерегулируемому перекрестку подъехал желтый автомобиль, водителю которого предлагаются четыре направления для дальнейшего движения.

Эту задачу помогут решить дорожные знаки, установленные на перекрестке.

Знак 2.3 "Главная дорога" в этой задачке не нужен, ведь мы не выясняем порядок разъезда на перекрестке.


Только невнимательные водители нарушат правила на этом перекрестке - в чем хитрость - фото 1

Знак 4.5 "Движение прямо или слева" разрешает движение только в этих двух направлениях. То есть повернуть направо водитель не может. Но этот знак не воспрещает разворот.


Только невнимательные водители нарушат правила на этом перекрестке - в чем хитрость - фото 2

Наконец, знак 5.6 "Конец дороги с односторонним движением". Это ни в коем случае не "Движение прямо запрещено", как часто путают невнимательные или неопытные водители.


Только невнимательные водители нарушат правила на этом перекрестке - в чем хитрость - фото 3

Этот знак сообщает, что за перекрестком начинается дорога с двусторонним движением. Выходит, что сейчас водитель находится на дороге с односторонним движением. А значит, развернуться автомобиль не может, ведь окажется на встречной полосе, что категорически запрещено правилами.

Остается только движение прямо, которое в изображенной ситуации разрешается.

Правильный ответ №2

Ранее мы предлагали интересные задачи по теме начало движения и изменение его направления — здесь и здесь.

авто
автомобиль
ПДД
правила дорожного движения
тест

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