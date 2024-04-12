Хитрая задача по ПДД: только невнимательные водители нарушат правила в этой ситуации

Лишь невнимательные водители нарушат правила на этом перекрестке — в чем хитрость
Задача по теме начало движения и изменение его направления. Куда разрешается проехать водителю желтого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Прямо и слева.
- Только прямо.
- Прямо, слева и обратно.
- Справа и обратно.
- Слева и обратно.
- Только налево.
Разбор задачи
К нерегулируемому перекрестку подъехал желтый автомобиль, водителю которого предлагаются четыре направления для дальнейшего движения.
Эту задачу помогут решить дорожные знаки, установленные на перекрестке.
Знак 2.3 "Главная дорога" в этой задачке не нужен, ведь мы не выясняем порядок разъезда на перекрестке.
Знак 4.5 "Движение прямо или слева" разрешает движение только в этих двух направлениях. То есть повернуть направо водитель не может. Но этот знак не воспрещает разворот.
Наконец, знак 5.6 "Конец дороги с односторонним движением". Это ни в коем случае не "Движение прямо запрещено", как часто путают невнимательные или неопытные водители.
Этот знак сообщает, что за перекрестком начинается дорога с двусторонним движением. Выходит, что сейчас водитель находится на дороге с односторонним движением. А значит, развернуться автомобиль не может, ведь окажется на встречной полосе, что категорически запрещено правилами.
Остается только движение прямо, которое в изображенной ситуации разрешается.
Правильный ответ №2
Ранее мы предлагали интересные задачи по теме начало движения и изменение его направления — здесь и здесь.
Читайте Новини.LIVE!