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Лише неуважні водії порушать правила на цьому перехресті — у чому хитрість

12 квітня 2024 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Хитра задача з ПДР: лише неуважні водії порушать правила в цій ситуації
Куди можна їхати? Малюнок: "За! Правилами".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Задача з теми початок руху та зміна його напрямку. Куди дозволяється проїхати водієві жовтого автомобіля в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Прямо та ліворуч.
  2. Лише прямо.
  3. Прямо, ліворуч та у зворотному напрямку.
  4. Праворуч та у зворотному напрямку.
  5. Ліворуч та у зворотному напрямку.
  6. Лише ліворуч.

Розбір задачі

До нерегульованого перехрестя під'їхав жовтий автомобіль, водієві якого пропонуються чотири напрямки для подальшого руху.

Цю задачу допоможуть розв'язати дорожні знаки, які встановлені на перехресті.

Знак 2.3 "Головна дорога" в цій задачці не потрібний, адже ми не з'ясовуємо порядок роз'їзду на перехресті.


Лише неуважні водії порушать правил на цьому перехресті — у чому хитрість - фото 1

Знак 4.5 "Рух прямо або ліворуч" дозволяє рух лише у цих двох напрямках. Тобто повернути праворуч водій не може. Але цей знак не забороняє розворот.


Лише неуважні водії порушать правил на цьому перехресті — у чому хитрість - фото 2

Нарешті, знак 5.6 "Кінець дороги з одностороннім рухом". Це в жодному разі не "Рух прямо заборонено", як часто плутають неуважні або недосвідчені водії.


Лише неуважні водії порушать правил на цьому перехресті — у чому хитрість - фото 3

Цей знак повідомляє, що за перехрестям починається дорога з двостороннім рухом. Виходить, що зараз водій перебуває на дорозі з одностороннім рухом. А, отже, розвернутися автомобіль не може, адже опиниться на зустрічній смузі, що категорично заборонено правилами.

Залишається лише рух прямо, який в зображеній ситуації дозволяється.

Правильна відповідь №2

Раніше ми пропонували цікаві задачі з теми початок руху та зміна його напрямку — тут і тут.

авто
автомобіль
ПДР
правила дорожнього руху
тест

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