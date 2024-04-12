Хитра задача з ПДР: лише неуважні водії порушать правила в цій ситуації

Куди можна їхати? Малюнок: "За! Правилами".

Задача з теми початок руху та зміна його напрямку. Куди дозволяється проїхати водієві жовтого автомобіля в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Прямо та ліворуч. Лише прямо. Прямо, ліворуч та у зворотному напрямку. Праворуч та у зворотному напрямку. Ліворуч та у зворотному напрямку. Лише ліворуч.

Розбір задачі

До нерегульованого перехрестя під'їхав жовтий автомобіль, водієві якого пропонуються чотири напрямки для подальшого руху.

Цю задачу допоможуть розв'язати дорожні знаки, які встановлені на перехресті.

Знак 2.3 "Головна дорога" в цій задачці не потрібний, адже ми не з'ясовуємо порядок роз'їзду на перехресті.





Знак 4.5 "Рух прямо або ліворуч" дозволяє рух лише у цих двох напрямках. Тобто повернути праворуч водій не може. Але цей знак не забороняє розворот.





Нарешті, знак 5.6 "Кінець дороги з одностороннім рухом". Це в жодному разі не "Рух прямо заборонено", як часто плутають неуважні або недосвідчені водії.





Цей знак повідомляє, що за перехрестям починається дорога з двостороннім рухом. Виходить, що зараз водій перебуває на дорозі з одностороннім рухом. А, отже, розвернутися автомобіль не може, адже опиниться на зустрічній смузі, що категорично заборонено правилами.

Залишається лише рух прямо, який в зображеній ситуації дозволяється.

Правильна відповідь №2

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