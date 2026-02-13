Куда исчезает договор купли-продажи авто в "Дії": как уберечь документ от удаления

Приложение "Дія". Фото: УНИАН

Сервисные центры МВД обращают внимание на важную деталь при оформлении договора купли-продажи транспортного средства через приложение "Дія". По словам начальника регионального сервисного центра ГСЦ МВД в Киевской и Черниговской областях Сергея Петрова, водители все чаще пользуются онлайн-услугами, однако не все знают о важных нюансах доступа к цифровым документам.

Об особенностях хранения электронного договора купли-продажи транспортного средства, оформленного через приложение "Дія", объясняем далее.

Сохранение договора

"После заключения договора купли-продажи авто через "Дію" документ формируется автоматически и отображается на статусном экране услуги перерегистрации транспортного средства. В то же время доступ к нему не является бессрочным — договор сохраняется в приложении в течение одного месяца с момента подписания", — рассказал Сергей Петров.

Он добавил, что в последнее время сервисные центры МВД получают немало обращений от граждан, которые пытаются найти договор уже после завершения срока его хранения. Поэтому советует не откладывать загрузку документа.

"Чтобы избежать подобных ситуаций, советуем сразу после оформления соглашения загрузить документ в формате PDF. Это займет всего несколько минут, однако гарантирует, что важный документ всегда будет под рукой", — подчеркнул он.

Функции договора

В сервисных центрах МВД напоминают, что договор купли-продажи может понадобиться для:

подтверждения права собственности;

подачи в различные учреждения;

урегулирования юридических вопросов, связанных с транспортным средством;

при подаче ежегодной декларации.

Поэтому ответственное отношение к сохранению цифровых документов поможет водителям сэкономить время и избежать лишних хлопот в будущем.

Специалисты также отмечают, развитие электронных сервисов существенно упрощает получение государственных услуг, но вместе с тем предусматривает и внимательность пользователей к хранению важной информации. Несколько минут после подписания договора могут стать залогом спокойствия и уверенности в дальнейшем.