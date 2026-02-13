Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Куди зникає з Дії договір купівлі-продажу авто та що з цим робити

Куди зникає з Дії договір купівлі-продажу авто та що з цим робити

Ua ru
Дата публікації: 13 лютого 2026 06:00
Куди зникає договір купівлі-продажу авто в "Дії": як вберегти документ від видалення
Застосунок "Дія". Фото: УНІАН

Сервісні центри МВС звертають увагу на важливу деталь під час оформлення договору купівлі-продажу транспортного засобу через застосунок "Дія". За словами начальника регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Київській та Чернігівській областях Сергія Петрова, водії дедалі частіше користуються онлайн-послугами, однак не всі знають про важливі нюанси доступу до цифрових документів.

Про особливості зберігання електронного договору купівлі-продажу транспортного засобу, оформленого через застосунок "Дія", пояснюємо далі.

Реклама
Читайте також:

Збереження договору

"Після укладення договору купівлі-продажу авто через "Дію" документ формується автоматично та відображається на статусному екрані послуги перереєстрації транспортного засобу. Водночас доступ до нього не є безстроковим — договір зберігається у застосунку протягом одного місяця з моменту підписання", — розповів Сергій Петров.

Він додав, що останнім часом сервісні центри МВС отримують чимало звернень від громадян, які намагаються знайти договір уже після завершення терміну його зберігання. Тому радить не відкладати завантаження документа.

"Щоб уникнути подібних ситуацій, радимо одразу після оформлення угоди завантажити документ у форматі PDF. Це займе лише кілька хвилин, проте гарантує, що важливий документ завжди буде під рукою", — підкреслив він.

Також читайте:

На покупців вживаних електрокарів чекають гарні новини

Чи вигідно купляти електромобіль після повернення ПДВ

Функції договору

У сервісних центрах МВС нагадують, що договір купівлі-продажу може знадобитися для:

  • підтвердження права власності;
  • подання до різних установ;
  • врегулювання юридичних питань, пов’язаних з транспортним засобом;
  • під час подання щорічної декларації.

Тож відповідальне ставлення до збереження цифрових документів допоможе водіям заощадити час і уникнути зайвих клопотів у майбутньому.

Фахівці також зауважують, розвиток електронних сервісів суттєво спрощує отримання державних послуг, але водночас передбачає й уважність користувачів до зберігання важливої інформації. Кілька хвилин після підписання договору можуть стати запорукою спокою та впевненості надалі.

МВС Дія авто договір автомобіль документи продаж продаж авто купівля
Ігор Саджа - Редактор
Автор:
Ігор Саджа
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації