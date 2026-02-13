Куди зникає договір купівлі-продажу авто в "Дії": як вберегти документ від видалення

Застосунок "Дія". Фото: УНІАН

Сервісні центри МВС звертають увагу на важливу деталь під час оформлення договору купівлі-продажу транспортного засобу через застосунок "Дія". За словами начальника регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Київській та Чернігівській областях Сергія Петрова, водії дедалі частіше користуються онлайн-послугами, однак не всі знають про важливі нюанси доступу до цифрових документів.

Про особливості зберігання електронного договору купівлі-продажу транспортного засобу, оформленого через застосунок "Дія", пояснюємо далі.

Збереження договору

"Після укладення договору купівлі-продажу авто через "Дію" документ формується автоматично та відображається на статусному екрані послуги перереєстрації транспортного засобу. Водночас доступ до нього не є безстроковим — договір зберігається у застосунку протягом одного місяця з моменту підписання", — розповів Сергій Петров.

Він додав, що останнім часом сервісні центри МВС отримують чимало звернень від громадян, які намагаються знайти договір уже після завершення терміну його зберігання. Тому радить не відкладати завантаження документа.

"Щоб уникнути подібних ситуацій, радимо одразу після оформлення угоди завантажити документ у форматі PDF. Це займе лише кілька хвилин, проте гарантує, що важливий документ завжди буде під рукою", — підкреслив він.

Функції договору

У сервісних центрах МВС нагадують, що договір купівлі-продажу може знадобитися для:

підтвердження права власності;

подання до різних установ;

врегулювання юридичних питань, пов’язаних з транспортним засобом;

під час подання щорічної декларації.

Тож відповідальне ставлення до збереження цифрових документів допоможе водіям заощадити час і уникнути зайвих клопотів у майбутньому.

Фахівці також зауважують, розвиток електронних сервісів суттєво спрощує отримання державних послуг, але водночас передбачає й уважність користувачів до зберігання важливої інформації. Кілька хвилин після підписання договору можуть стати запорукою спокою та впевненості надалі.