Кто создал лучший автомобильный двигатель V6

Двигатель V6 серии VQ от Nissan. Фото: wikimedia.org

Сергей Якуба Редактор

Японский автопром выпустил немало надежных силовых агрегатов, которые на протяжении многих лет удерживали высокие позиции в отраслевых рейтингах. В истории Nissan встречались как удачные, так и откровенно ненадежные двигатели, но V6 серии VQ превзошел по количеству наград многих конкурентов. Авторитетное издание Wards Auto присудило этому двигателю 16 наград в категории "Лучший двигатель", из которых 14 побед были одержаны подряд в период с 1995 по 2008 год.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

Универсальный агрегат

Дебют 3-литрового силового агрегата состоялся в середине 1990-х годов на седанах Nissan Maxima и Infiniti I30. В последующие годы рабочий объем двигателя увеличился до 4 л, а сам агрегат стал устанавливаться на спорткар Nissan 350Z, седаны Nissan Altima и Infiniti G35, а также кроссовер Nissan Pathfinder.

Эксперты премии Wards оценивали двигатели по уровню мощности, крутящего момента, шумоизоляции и технологичности. Японский V6 показал себя как надёжный и долговечный силовой агрегат с большим ресурсом, который одинаково хорошо подходил для спортивных автомобилей, минивэнов и пикапов.

Современное применение

В то время как большинство производителей переходят на 4-цилиндровые турбомоторы, японский концерн продолжает выпускать атмосферные V6. Современный вариант VQ38DD объемом 3,8 л с прямым впрыском топлива устанавливается на рамный пикап Nissan Frontier.

В спортивной линейке на смену легендарному двигателю пришли турбированные агрегаты серии VR. Но благодаря высокой надежности и доступности подержанные автомобили с двигателями VQ остаются популярным выбором на вторичном рынке.

Ранее Новини.LIVE писали о преимуществах и недостатках подержанного Nissan Qashqai второго поколения. Несмотря на общую надежность, существуют определенные технические нюансы, которые стоит учесть перед покупкой подержанного экземпляра.

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