Кроссовер Maserati Grecale впервые в Украине — Новини.LIVE побывали на презентации авто

Кроссовер люкс-класса Maserati Grecale. Фото: Игорь Кузнецов / Новини.LIVE

Кроссовер люкс-класса Maserati Grecale наконец-то появился в Украине. По словам генерального директора автосервисного филиала "Гранд Автомотов Украина" Владимира Козюбы, автомобиль способен удивить даже самых больших ценителей.

Об этом сообщают журналисты Новости.LIVE, посетившие презентацию суперкара.

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Maserati Grecale в Украине

Автомобиль появился на свет в марте 2022 года. Согласно традициям Maserati название происходит от средиземноморского ветра — Грекаль.

Кроссовер люкс-класса Maserati Grecale. Фото: Игорь Кузнецов / Новини.LIVE

Кроссовер люкс-класса Maserati Grecale. Фото: Игорь Кузнецов / Новини.LIVE

Кроссовер люкс-класса Maserati Grecale. Фото: Игорь Кузнецов / Новини.LIVE

Кроссовер люкс-класса Maserati Grecale. Фото: Игорь Кузнецов / Новини.LIVE

Машина, имея под капотом двигатель с системой мягкого гибрида MHEV, объемом 2,0 л и мощностью от 300 до 330 лошадиных сил в зависимости от модели (GT или Modena), может разогнаться до 285 км/ч. Однако действительно удивит автолюбителя двигатель 3,0 л V6 Nettuno с 530 лошадиными силами в комплектации Trofeo и скоростью до 300 км/ч.

Авто выпускается на платформе Giorgio, на которой также производят Alfa Romeo Stelvio и Jeep Grand Cherokee пятого поколения.

Кроссовер люкс-класса Maserati Grecale. Фото: Игорь Кузнецов / Новини.LIVE

Кроссовер люкс-класса Maserati Grecale. Фото: Игорь Кузнецов / Новини.LIVE

Кроссовер люкс-класса Maserati Grecale. Фото: Игорь Кузнецов / Новини.LIVE

Кроссовер люкс-класса Maserati Grecale. Фото: Игорь Кузнецов / Новини.LIVE

"Начиная от решения заменить привычные ручки открывания дверей на кнопки, заканчивая полным отсутствием рычага переключения коробки передач — за это все отвечают кнопки, расположенные посередине между сенсорными дисплеями", — рассказал Владимир Козюба.

Он добавил, что в автомобиле много места как для водителя, так и для сидящего сзади пассажира.

Гендиректор АФ "Гранд Автомотов Украина" Владимир Козюба. Фото: Игорь Кузнецов / Новини.LIVE

Презентация Maserati Grecale в Украине. Фото: Игорь Кузнецов / Новини.LIVE

Презентация Maserati Grecale в Украине. Фото: Игорь Кузнецов / Новини.LIVE

По данным сайта Auto 24, в Украине к покупке доступны две версии Grecale — GT по цене от 71 600 евро и Modena — от 88 700 евро. В скором времени в индивидуальном заказе станет доступна Grecale в комплектации Trofeo, которая обойдется примерно в 117 000 евро. А вскоре появится и электрическая версия Grecale — Folgore, что на итальянском означает "молния".

Напомним, что компания Nissan выпустила первый тизер будущего Qashqai, на котором можно рассмотреть некоторые обновления автомобиля. Официальная же премьера компактного кроссовера состоится в Европе 17 апреля.

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