Популярний в Україні новий Nissan Qashqai 2025 представлять 17 квітня — яким він буде

Яким буде новий популярний в Україні Nissan Qashqai 2025, покажуть 17 квітня
Компанія Nissan випустила перший тизер майбутнього Qashqai, на якому можна розгледіти деякі оновлення автомобіля. Офіційна ж прем'єра компактного кросовера відбудеться в Європі вже наступної середи.
Про це написав Cars Coops.
Третє покоління Nissan Qashqai було представлено у 2021 році, і за три роки нарешті отримало оновлення.
Екстер'єр
Передня частина отримала ширшу решітку радіатора з новими світлодіодними фарами. Вони мають дещо іншу форму та свіжу графіку. Передній бампер має більші трикутні повітрозабірники, що створює сильніший 3D-ефект. Також в авто будуть нові колісні диски та оновлена обшивка кузова навколо колісних арок.
Інтер'єр
Нова модель оснащена 12,3-дюймовою цифровою панеллю приладів, 9-дюймовим інформаційно-розважальним дисплеєм та 10,8-дюймовим дисплеєм системи безпеки, який, можливо, отримає оновлену графіку.
Силова установка
- турбований 1,3-літровий м'який гібридний двигун початкового рівня 138 к.с.;
- флагманський 1,5-літровий гібрид e-Power 187 к.с.
Раніше Nissan увійшла до ТОП-10 найбільш продаваних автомобільних брендів світу. Також Nissan планує випустити 30 нових моделей авто до 2027 року та значно здешевити свої електромобілі.
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