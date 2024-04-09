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Яким буде новий популярний в Україні Nissan Qashqai 2025, покажуть 17 квітня

9 квітня 2024 21:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Популярний в Україні новий Nissan Qashqai 2025 представлять 17 квітня — яким він буде
Nissan Qashqai 2025 в тумані. Фото: carscoops.com
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Компанія Nissan випустила перший тизер майбутнього Qashqai, на якому можна розгледіти деякі оновлення автомобіля. Офіційна ж прем'єра компактного кросовера відбудеться в Європі вже наступної середи.

Про це написав Cars Coops.

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Третє покоління Nissan Qashqai було представлено у 2021 році, і за три роки нарешті отримало оновлення.

Екстер'єр

Передня частина отримала ширшу решітку радіатора з новими світлодіодними фарами. Вони мають дещо іншу форму та свіжу графіку. Передній бампер має більші трикутні повітрозабірники, що створює сильніший 3D-ефект. Також в авто будуть нові колісні диски та оновлена обшивка кузова навколо колісних арок.

Інтер'єр

 

Яким буде популярний в Україні новий Nissan Qashqai 2025, покажуть 17 квітня - фото 1
Фото: carscoops.com

Нова модель оснащена 12,3-дюймовою цифровою панеллю приладів, 9-дюймовим інформаційно-розважальним дисплеєм та 10,8-дюймовим дисплеєм системи безпеки, який, можливо, отримає оновлену графіку.

Силова установка

  • турбований 1,3-літровий м'який гібридний двигун початкового рівня 138 к.с.;
  • флагманський 1,5-літровий гібрид e-Power 187 к.с.

 

Раніше Nissan увійшла до ТОП-10 найбільш продаваних автомобільних брендів світу. Також Nissan планує випустити 30 нових моделей авто до 2027 року та значно здешевити свої електромобілі.

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