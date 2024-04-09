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Каким будет новый популярный в Украине Nissan Qashqai 2025, покажут 17 апреля

9 апреля 2024 21:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Популярный в Украине новый Nissan Qashqai 2025 представят 17 апреля – каким он будет
Nissan Qashqai 2025 года в тумане. Фото: carscoops.com
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Компания Nissan выпустила первый тизер будущего Qashqai, на котором можно разглядеть некоторые обновления автомобиля. Официальная же премьера компактного кроссовера состоится в Европе уже в следующую среду.

Об этом написал Cars Coops.

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Третье поколение Nissan Qashqai было представлено в 2021 году, и через три года наконец-то получило обновление.

Экстерьер

Передняя часть получила более широкую решетку радиатора с новыми светодиодными фарами. У них несколько другая форма и свежая графика. Передний бампер имеет большие треугольные воздухозаборники, что создает более сильный 3D эффект. Также в авто будут новые колесные диски и обновленная обшивка кузова вокруг колесных арок.

Интерьер

 

Каким будет популярен в Украине новый Nissan Qashqai 2025, покажут 17 апреля - фото 1
Фото: carscoops.com

Новая модель оснащена 12,3-дюймовой цифровой приборной панелью, 9-дюймовым информационно-развлекательным дисплеем и 10,8-дюймовым дисплеем системы безопасности, который, возможно, получит обновленную графику.

Силовая установка

  • турбированный 1,3-литровый мягкий гибридный двигатель начального уровня 138 л.с.;
  • флагманский 1,5-литровый гибрид e-Power 187 л.с.

 

Ранее Nissan вошла в ТОП-10 самых продаваемых автомобильных брендов мира. Также Nissan планирует выпустить 30 новых моделей авто к 2027 году и значительно удешевить свои электромобили.

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