Популярный в Украине новый Nissan Qashqai 2025 представят 17 апреля – каким он будет

Nissan Qashqai 2025 года в тумане. Фото: carscoops.com

Компания Nissan выпустила первый тизер будущего Qashqai, на котором можно разглядеть некоторые обновления автомобиля. Официальная же премьера компактного кроссовера состоится в Европе уже в следующую среду.

Об этом написал Cars Coops.

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Третье поколение Nissan Qashqai было представлено в 2021 году, и через три года наконец-то получило обновление.

Экстерьер

Передняя часть получила более широкую решетку радиатора с новыми светодиодными фарами. У них несколько другая форма и свежая графика. Передний бампер имеет большие треугольные воздухозаборники, что создает более сильный 3D эффект. Также в авто будут новые колесные диски и обновленная обшивка кузова вокруг колесных арок.

Интерьер

Фото: carscoops.com

Новая модель оснащена 12,3-дюймовой цифровой приборной панелью, 9-дюймовым информационно-развлекательным дисплеем и 10,8-дюймовым дисплеем системы безопасности, который, возможно, получит обновленную графику.

Силовая установка

турбированный 1,3-литровый мягкий гибридный двигатель начального уровня 138 л.с.;

флагманский 1,5-литровый гибрид e-Power 187 л.с.

Ранее Nissan вошла в ТОП-10 самых продаваемых автомобильных брендов мира. Также Nissan планирует выпустить 30 новых моделей авто к 2027 году и значительно удешевить свои электромобили.