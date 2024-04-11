Кросовер Maserati Grecale вперше в Україні — Новини.LIVE побували на презентації авто

Кросовер люкс-класу Maserati Grecale. Фото: Ігор Кузнєцов / Новини.LIVE

Кросовер люкс-класу Maserati Grecale нарешті з'явився в Україні. За словами генерального директора автосервісної філії "Гранд Автомотів Україна" Володимира Козюби, автівка здатна здивувати навіть найбільших поціновувачів.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE, які відвідали презентацію суперкара.

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Maserati Grecale в Україні

Автомобіль з'явився на світ у березні 2022 року. Відповідно до традицій Maserati, назва походить від середземноморського вітру — Грекаль.

Кросовер люкс-класу Maserati Grecale. Фото: Ігор Кузнєцов / Новини.LIVE

Кросовер люкс-класу Maserati Grecale. Фото: Ігор Кузнєцов / Новини.LIVE

Кросовер люкс-класу Maserati Grecale. Фото: Ігор Кузнєцов / Новини.LIVE

Кросовер люкс-класу Maserati Grecale. Фото: Ігор Кузнєцов / Новини.LIVE

Машина, маючи під капотом двигун з системою "м’якого" гібриду MHEV, об’ємом 2,0 л і потужністю від 300 до 330 кінських сил залежно від моделі (GT чи Modena), може розігнатися до 285 км/год. Проте дійсно здивує автолюбителя двигун 3,0 л V6 Nettuno із 530 кінськими силами в комплектації Trofeo та швидкістю до 300 км/год.

Авто випускається на платформі Giorgio, на якій також роблять Alfa Romeo Stelvio та Jeep Grand Cherokee п'ятого покоління.

Кросовер люкс-класу Maserati Grecale. Фото: Ігор Кузнєцов / Новини.LIVE

Кросовер люкс-класу Maserati Grecale. Фото: Ігор Кузнєцов / Новини.LIVE

Кросовер люкс-класу Maserati Grecale. Фото: Ігор Кузнєцов / Новини.LIVE

Кросовер люкс-класу Maserati Grecale. Фото: Ігор Кузнєцов / Новини.LIVE

"Починаючи від рішення замінити звичні ручки відкривання дверей на кнопки, закінчуючи повною відсутністю важеля перемикання коробки передач — за це все відповідають кнопки, розташовані посередині між сенсорними дисплеями", — розповів Володимир Козюба.

Він додав, що в автівці чимало місця як для водія, так і для пасажира, який сидить позаду.

Гендиректор АФ "Гранд Автомотів Україна" Володимир Козюба. Фото: Ігор Кузнєцов / Новини.LIVE

Презентація Maserati Grecale в Україні. Фото: Ігор Кузнєцов / Новини.LIVE

Презентація Maserati Grecale в Україні. Фото: Ігор Кузнєцов / Новини.LIVE

За даними сайту Auto 24, наразі в Україні до покупки доступні дві версії Grecale — GT за ціною від 71 600 євро та Modena — від 88 700 євро. Невдовзі в індивідуальному замовленні стане доступною Grecale у комплектації Trofeo, що коштуватиме приблизно 117 000 євро. А незабаром з'явиться і електрична версія Grecale — Folgore, що італійською означає "блискавка".

Нагадаємо, що компанія Nissan випустила перший тизер майбутнього Qashqai, на якому можна розгледіти деякі оновлення автомобіля. Офіційна ж прем'єра компактного кросовера відбудеться в Європі 17 квітня.

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