Кросовер Maserati Grecale вперше в Україні — Новини.LIVE побували на презентації авто
Кросовер люкс-класу Maserati Grecale нарешті з'явився в Україні. За словами генерального директора автосервісної філії "Гранд Автомотів Україна" Володимира Козюби, автівка здатна здивувати навіть найбільших поціновувачів.
Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE, які відвідали презентацію суперкара.
Maserati Grecale в Україні
Автомобіль з'явився на світ у березні 2022 року. Відповідно до традицій Maserati, назва походить від середземноморського вітру — Грекаль.
Машина, маючи під капотом двигун з системою "м’якого" гібриду MHEV, об’ємом 2,0 л і потужністю від 300 до 330 кінських сил залежно від моделі (GT чи Modena), може розігнатися до 285 км/год. Проте дійсно здивує автолюбителя двигун 3,0 л V6 Nettuno із 530 кінськими силами в комплектації Trofeo та швидкістю до 300 км/год.
Авто випускається на платформі Giorgio, на якій також роблять Alfa Romeo Stelvio та Jeep Grand Cherokee п'ятого покоління.
"Починаючи від рішення замінити звичні ручки відкривання дверей на кнопки, закінчуючи повною відсутністю важеля перемикання коробки передач — за це все відповідають кнопки, розташовані посередині між сенсорними дисплеями", — розповів Володимир Козюба.
Він додав, що в автівці чимало місця як для водія, так і для пасажира, який сидить позаду.
За даними сайту Auto 24, наразі в Україні до покупки доступні дві версії Grecale — GT за ціною від 71 600 євро та Modena — від 88 700 євро. Невдовзі в індивідуальному замовленні стане доступною Grecale у комплектації Trofeo, що коштуватиме приблизно 117 000 євро. А незабаром з'явиться і електрична версія Grecale — Folgore, що італійською означає "блискавка".
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