Семейные автомобили — какие бывают, как правильно выбрать под собственные нужды

Семейный автомобиль. Фото: cnbc.com

Семейная машина должна быть максимально универсальной и вместительной. Разумеется, под это описание не подходят купе, компактные городские модели, однорядные пикапы и т.д. Как правильно выбрать автомобиль под нужды конкретной семьи

Об этом написал РБК-Украина.

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Универсал

Кузов универсал. Фото: dubizzle.com

Автомобиль с кузовом универсал будет недорогой альтернативой сразу минивэну, седану и хэтчбеку. По габаритам, поведению на дороге и стоимости содержания универсал остается легковой машиной, но имеет более широкие возможности по перевозке багажа. Формально к универсалам можно отнести также внедорожники и кроссоверы, но преимущественно они имеют меньшую емкость багажника.

Седан

Кузов-седан. Фото: infocar.ua

Седан имеет 5-местный комфортный салон, пригодный для дальних путешествий. А также большой отделенный от салона багажник, являющийся его преимуществом перед универсалом, хэтчбеком или минивэном. Минус седана — как правило, ограниченные возможности трансформации багажника для перевозки габаритных предметов.

Минивэн

Кузов минивэн. Фото: jdpower.com

Наиболее предпочтительный для большой семьи автомобиль. Вагонная компоновка дает больше простора в салоне, высокий потолок и вертикальная посадка в креслах облегчают дальние поездки с детьми, позволяют перемещение пассажиров в интерьере во время движения. Но содержать минивэн дороже даже на уровне ухода — мойка, шины, парковка, уборка в салоне, больший расход топлива.

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