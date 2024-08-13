Сімейні автомобілі — які бувають, як правильно вибрати під власні потреби

Сімейний автомобіль. Фото: cnbc.com

Сімейна машина має бути максимально універсальною та місткою. Зрозуміло, що під цей опис не підходять купе, міські компактні моделі, однорядні пікапи тощо. Як правильно обрати автомобіль під потреби конкретної родини.

Про це написав РБК-Україна.

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Універсал

Кузов універсал. Фото: dubizzle.com

Автомобіль з кузовом універсал буде недорогою альтернативою одразу мінівену, седану та хетчбеку. За габаритами, поведінкою на дорозі та вартістю утримання універсал залишається легковою машиною, але має ширші можливості з перевезення багажу. Формально до універсалів можна віднести також позашляховики та кросовери, але вони переважно мають меншу місткість багажника.

Седан

Кузов седан. Фото: infocar.ua

Седан має 5-місний комфортний салон, придатний для далеких мандрівок. А також великий відокремлений від салону багажник, що є його перевагою перед універсалом, хетчбеком або мінівеном. Мінус седана — як правило, обмежені можливості трансформації багажника для перевезення габаритних предметів.

Мінівен

Кузов мінівен. Фото: jdpower.com

Найбільш доцільний для великої родини автомобіль. Вагонне компонування дає більше простору в салоні, висока стеля та вертикальна посадка в кріслах полегшують далекі поїздки з дітьми, дозволяють переміщення пасажирів в інтер'єрі під час руху. Але утримувати мінівен дорожче навіть на рівні догляду — мийка, шини, паркування, прибирання в салоні, більша витрата палива.

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