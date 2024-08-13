Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Найкращі сімейні автомобілі — які види бувають, їхні плюси та мінуси у 2024 році arrow

Найкращі сімейні автомобілі — які види бувають, їхні плюси та мінуси у 2024 році

13 серпня 2024 19:45
Святослав Мотюженко - Редактор
Сімейні автомобілі — які бувають, як правильно вибрати під власні потреби
Сімейний автомобіль. Фото: cnbc.com
Святослав Мотюженко - Редактор

Сімейна машина має бути максимально універсальною та місткою. Зрозуміло, що під цей опис не підходять купе, міські компактні моделі, однорядні пікапи тощо. Як правильно обрати автомобіль під потреби конкретної родини.

Про це написав РБК-Україна.

Читайте також:

Універсал

Кращі сімейні автомобілі — які види бувають, їхні плюси та мінуси у 2024 році - фото 1
Кузов універсал. Фото: dubizzle.com

Автомобіль з кузовом універсал буде недорогою альтернативою одразу мінівену, седану та хетчбеку. За габаритами, поведінкою на дорозі та вартістю утримання універсал залишається легковою машиною, але має ширші можливості з перевезення багажу. Формально до універсалів можна віднести також позашляховики та кросовери, але вони переважно мають меншу місткість багажника.

Седан

Кращі сімейні автомобілі — які види бувають, їхні плюси та мінуси у 2024 році - фото 2
Кузов седан. Фото: infocar.ua

Седан має 5-місний комфортний салон, придатний для далеких мандрівок. А також великий відокремлений від салону багажник, що є його перевагою перед універсалом, хетчбеком або мінівеном. Мінус седана — як правило, обмежені можливості трансформації багажника для перевезення габаритних предметів.

Мінівен

Кращі сімейні автомобілі — які види бувають, їхні плюси та мінуси у 2024 році - фото 3
Кузов мінівен. Фото: jdpower.com

Найбільш доцільний для великої родини автомобіль. Вагонне компонування дає більше простору в салоні, висока стеля та вертикальна посадка в кріслах полегшують далекі поїздки з дітьми, дозволяють переміщення пасажирів в інтер'єрі під час руху. Але утримувати мінівен дорожче навіть на рівні догляду — мийка, шини, паркування, прибирання в салоні, більша витрата палива.

Раніше ми публікували ТОП-16 найнадійніших сімейних кросоверів. Також ми писали, як подорожувати машиною з домашніми тваринами.

родина авто поради автомобіль

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

21:00 Бояться українських ДРГ — у Москві терміново привели Росгвардію в бойову готовність

20:41 Обмежено придатний з відстрочкою — чи можуть таку людину відправити на ВЛК

20:38 Бої в Курській області та сіра зона біля Росії — вечірнє звернення Зеленського

20:34 У Беленюка на Олімпійських іграх в Парижі викрали годинник, а в інших — гроші

20:28 В СБУ опублікували перехоплені розмови ексзаступника міністра енергетики з іншими фігурантами

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

Text

20:20 Верещук пояснила, як ворог використовує місцеве населення на прифронтових територіях для диверсій

20:17 Адвокат пояснив, скільки насправді має тривати навчання новобранців

20:08 На півдні окупанти залишилися без техніки — прикордонники показали докази

20:03 Без светра не обійтися — синоптики попередили про різкі перепади температури

20:00 Бронювання людини з відстрочкою — чи можливо це

21:00 Бояться українських ДРГ — у Москві терміново привели Росгвардію в бойову готовність

20:41 Обмежено придатний з відстрочкою — чи можуть таку людину відправити на ВЛК

20:38 Бої в Курській області та сіра зона біля Росії — вечірнє звернення Зеленського

20:34 У Беленюка на Олімпійських іграх в Парижі викрали годинник, а в інших — гроші

20:28 В СБУ опублікували перехоплені розмови ексзаступника міністра енергетики з іншими фігурантами

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

20:17 Адвокат пояснив, скільки насправді має тривати навчання новобранців

20:08 На півдні окупанти залишилися без техніки — прикордонники показали докази

20:03 Без светра не обійтися — синоптики попередили про різкі перепади температури

20:00 Бронювання людини з відстрочкою — чи можливо це

19:58 Будуть наступні кроки — Сирський назвав кількість підконтрольних селищ Курської області

Ексклюзив

06:47 Одна людина померла, ще троє в реанімації — на Львівщині вирує новий штам коронавірусу FLIRT

06:40 Ціни за 1 кг латуні у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

06:30 У серпні обвалилися ціни на сою — скільки коштує зерно в Україні

10 серпня 2024
Ексклюзив

06:48 Ілюзії про Росію розвіяли ціни, але контроль досі жахливий — як живе окупований Крим

06:40 Ціни за 1 кг металобрухту в Україні — скільки коштує чормет у серпні

9 серпня 2024

06:40 Скільки коштує золото в Україні — ціни за 1 г дорогоцінних металів у серпні

Новина з відео

06:05 Заборона Telegram в Україні – чому месенджер не заблокують та що кажуть в парламенті

8 серпня 2024
Ексклюзив

18:18 Нашестя змій в Одесі — яку становлять загрозу для людини

06:40 Ціни на латунь у серпні — скільки коштують кольорові метали в Україні

Новина з відео

06:03 Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

Text

20:20 Верещук пояснила, як ворог використовує місцеве населення на прифронтових територіях для диверсій

Text

19:55 Верещук пояснила важливість евакуації дорослих та дітей з прифронтових територій України

Text

18:02 Військовий заявив, що ворог намагається прорвати українську оборону на Донеччині

Text

17:48 Кого звинувачує Путін у прориві кордону та чому Британія заборонила бити по РФ — ефір Вечір.LIVE

Text

14:39 На Курщині ЗСУ взяли у полон елітних військових, яких Росія захоче якнайшвидше обміняти — нардеп

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

Text

13:00 Росія готує помсту за Курщину та як можуть змінити мобілізаційний вік — ефір День.LIVE

Text

09:55 Братчук пояснив, як події в Курську вплинули на ситуацію на Покровському напрямку

Text

08:00 Заява Банкової про Курськ та корупція у Міненерго — ефір Ранок.LIVE

Text

01:40 Ляшко розповів про підсумки першого засідання Ради з відновлення "Охматдиту"

12 серпня 2024
Text

21:48 Ляшко назвав строки відновлення Охматдиту та пояснив відповідальність по витратах бюджету

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:23 Відмовився підписати повістку та не з'явився у ТЦК — що вирішив суд

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

7 серпня 2024

09:31 Бущан переходить у відомий клуб — Динамо готує трансфер

8 серпня 2024

22:47 Українці заплатять за електрику 20 грн/кВт-год — кого торкнувся підвищений тариф

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

1 серпня 2024

03:20 Ледачий домашній медовик за 10 хвилин — простий і швидкий рецепт

12 серпня 2024

10:01 Забарного запросив клуб, якому не вистачає захисника для боротьби за чемпіонство

31 липня 2024

08:43 Забарний стане частиною нового проєкту в амбітному італійському клубі

8 серпня 2024

10:01 Китайська гімнастка стала зіркою Олімпіади через вчинок на церемонії нагородження