Коварный тест ПДД: кто нарушает правила на перекрестке

Схема движения автомобилей на перекрестке. Рисунок: "Керманич"

Задача на знание требований дорожных знаков и по теме о начале движения и изменении его направления. Водитель синего автомобиля в левой полосе намерен повернуть налево, а водитель желтой машины в правой полосе — развернуться. На участке установлены знаки 5.16 "Направления движения по полосам" и 3.23 "Поворот налево запрещен". Кто из водителей нарушит правила, выполнив задуманный маневр, в изображенной на рисунке ситуации?

Разбор задания и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "Керманич".

Варианты ответа

Водитель желтого автомобиля. Водитель синего автомобиля. Оба водителя нарушат. Ни один из водителей не нарушит.

Разбор задачи

На перекрестке установлены знаки 5.16 "Направления движения по полосам", который разрешает поворот налево с левой полосы, и 3.23 "Поворот налево запрещен" на желтом фоне.

Согласно пункту 8.2 ПДД, дорожные знаки на желтом фоне являются временными и имеют преимущество над стационарными. Хотя 5.16 разрешает поворот налево, 3.23 его запрещает. Следовательно, водитель синего авто нарушит правила .

Знак 3.23 запрещает только поворот налево, но не разворот. Однако согласно пункту 10.4 ПДД, перед разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее левое положение. Водитель желтого авто выполняет маневр с правой полосы — это нарушение .

Правильный ответ №3

