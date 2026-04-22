Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Головна Авто Підступний тест ПДР: хто порушує правила на перехресті

Підступний тест ПДР: хто порушує правила на перехресті

Дата публікації: 22 квітня 2026 20:40
Схема руху автомобілів на перехресті. Малюнок: "Керманич"

Задача на знання вимог дорожніх знаків та з теми про початок руху та зміну його напрямку. Водій синього автомобіля у лівій смузі має намір повернути ліворуч, а водій жовтої машини у правій смузі — розвернутися. На ділянці встановлено знаки 5.16 "Напрямки руху по смугах" та 3.23 "Поворот ліворуч заборонено". Хто з водіїв порушить правила, виконавши задуманий маневр, у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір завдання та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "Керманич".

Варіанти відповіді

  1. Водій жовтого автомобіля.
  2. Водій синього автомобіля.
  3. Обидва водії порушать.
  4. Жоден з водіїв не порушить.

Розбір задачі

Тест ПДР: хто порушник

На перехресті встановлені знаки 5.16 "Напрямки руху по смугах", який дозволяє поворот ліворуч з лівої смуги, та 3.23 "Поворот ліворуч заборонено" на жовтому тлі.

Згідно з пунктом 8.2 ПДР, дорожні знаки на жовтому тлі є тимчасовими та мають перевагу над стаціонарними. Хоча 5.16 дозволяє поворот ліворуч, 3.23 його забороняє. Отже, водій синього авто порушить правила.

Знак 3.23 забороняє лише поворот ліворуч, але не розворот. Проте, згідно з пунктом 10.4 ПДР, перед розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє ліве положення. Водій жовтого авто виконує маневр з правої смуги — це порушення.

Правильна відповідь №3

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Валентин Бандура
