Підступний тест ПДР: хто порушує правила на перехресті
Задача на знання вимог дорожніх знаків та з теми про початок руху та зміну його напрямку. Водій синього автомобіля у лівій смузі має намір повернути ліворуч, а водій жовтої машини у правій смузі — розвернутися. На ділянці встановлено знаки 5.16 "Напрямки руху по смугах" та 3.23 "Поворот ліворуч заборонено". Хто з водіїв порушить правила, виконавши задуманий маневр, у зображеній на малюнку ситуації?
Розбір завдання та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "Керманич".
Варіанти відповіді
- Водій жовтого автомобіля.
- Водій синього автомобіля.
- Обидва водії порушать.
- Жоден з водіїв не порушить.
Розбір задачі
На перехресті встановлені знаки 5.16 "Напрямки руху по смугах", який дозволяє поворот ліворуч з лівої смуги, та 3.23 "Поворот ліворуч заборонено" на жовтому тлі.
Згідно з пунктом 8.2 ПДР, дорожні знаки на жовтому тлі є тимчасовими та мають перевагу над стаціонарними. Хоча 5.16 дозволяє поворот ліворуч, 3.23 його забороняє. Отже, водій синього авто порушить правила.
Знак 3.23 забороняє лише поворот ліворуч, але не розворот. Проте, згідно з пунктом 10.4 ПДР, перед розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє ліве положення. Водій жовтого авто виконує маневр з правої смуги — це порушення.
Правильна відповідь №3
