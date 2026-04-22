Підступний тест ПДР: хто порушує правила на перехресті

Схема руху автомобілів на перехресті. Малюнок: "Керманич"

Задача на знання вимог дорожніх знаків та з теми про початок руху та зміну його напрямку. Водій синього автомобіля у лівій смузі має намір повернути ліворуч, а водій жовтої машини у правій смузі — розвернутися. На ділянці встановлено знаки 5.16 "Напрямки руху по смугах" та 3.23 "Поворот ліворуч заборонено". Хто з водіїв порушить правила, виконавши задуманий маневр, у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір завдання та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "Керманич".

Варіанти відповіді

Водій жовтого автомобіля. Водій синього автомобіля. Обидва водії порушать. Жоден з водіїв не порушить.

Розбір задачі

На перехресті встановлені знаки 5.16 "Напрямки руху по смугах", який дозволяє поворот ліворуч з лівої смуги, та 3.23 "Поворот ліворуч заборонено" на жовтому тлі.

Згідно з пунктом 8.2 ПДР, дорожні знаки на жовтому тлі є тимчасовими та мають перевагу над стаціонарними. Хоча 5.16 дозволяє поворот ліворуч, 3.23 його забороняє. Отже, водій синього авто порушить правила .

Знак 3.23 забороняє лише поворот ліворуч, але не розворот. Проте, згідно з пунктом 10.4 ПДР, перед розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє ліве положення. Водій жовтого авто виконує маневр з правої смуги — це порушення .

Правильна відповідь №3

