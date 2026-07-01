Коварный тест ПДД: кто из водителей нарушает правила

Схема обгона. Рисунок: За! Правилами

Валентин Бандура Редактор

Задача на знание общих положений ПДД и по теме об обгоне. На участке дороги водители синего и красного автомобилей намерены совершить обгон транспортных средств. Кто из них нарушит правила в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал За! Правилами.

Варианты ответа

Только водитель синего автомобиля. Только водитель красного автомобиля. Оба водителя нарушат правила. Оба водителя не нарушат правила.

Разбор задачи

Согласно пункту 14.6 ПДД, обгон запрещен на расстоянии менее 50 м перед пешеходным переходом в населенном пункте.

Следовательно, водитель красного автомобиля является нарушителем.

На перекрестке, согласно пункту 14.6 ПДД, обгон также запрещен. Но выезд из жилой зоны (о чем свидетельствует знак 5.34 "Жилая зона") не считается перекрестком, это прилегающая территория, согласно пункту 1.10 ПДД.

Таким образом, водитель синего автомобиля не нарушает правила.

Правильный ответ №2

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