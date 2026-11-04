Дорожные знаки. Рисунок: За! Правилами

Задача на знание требований информационно-указательных и запрещающих дорожных знаков. Перед вами знаки 4.3, 3.23 и 5.7.1. Какие из них запрещают водителям транспортных средств совершать разворот?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Знаки 1 и 2. Знаки 2 и 3. Знак 1. Знак 2. Знак 3. Все изображенные знаки не запрещают разворот. Все изображенные знаки запрещают разворот.

Разбор задачи

Знак 4.3 "Движение налево" разрешает проезд только в указанном направлении, но разворот транспортных средств не запрещен.

Знак 3.23 "Поворот налево запрещен" запрещает поворот налево транспортных средств. При этом разворот разрешен.

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Знак 5.7.1 "Выезд на дорогу с односторонним движением" указывает направление движения на пересекаемой дороге, если на ней организовано одностороннее движение. Движение транспортных средств по этой дороге или проезжей части разрешается только в направлении, указанном стрелкой. Разворот в пределах перекрестка не запрещается.

Таким образом, ни один из этих знаков не запрещает разворот.

Правильный ответ №6

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