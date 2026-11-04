Коварный тест ПДД: какие знаки запрещают разворот
Задача на знание требований информационно-указательных и запрещающих дорожных знаков. Перед вами знаки 4.3, 3.23 и 5.7.1. Какие из них запрещают водителям транспортных средств совершать разворот?
Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Знаки 1 и 2.
- Знаки 2 и 3.
- Знак 1.
- Знак 2.
- Знак 3.
- Все изображенные знаки не запрещают разворот.
- Все изображенные знаки запрещают разворот.
Разбор задачи
Знак 4.3 "Движение налево" разрешает проезд только в указанном направлении, но разворот транспортных средств не запрещен.
Знак 3.23 "Поворот налево запрещен" запрещает поворот налево транспортных средств. При этом разворот разрешен.
Знак 5.7.1 "Выезд на дорогу с односторонним движением" указывает направление движения на пересекаемой дороге, если на ней организовано одностороннее движение. Движение транспортных средств по этой дороге или проезжей части разрешается только в направлении, указанном стрелкой. Разворот в пределах перекрестка не запрещается.
Таким образом, ни один из этих знаков не запрещает разворот.
Правильный ответ №6
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