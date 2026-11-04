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Главная Авто Коварный тест ПДД: какие знаки запрещают разворот

Коварный тест ПДД: какие знаки запрещают разворот

Ua ru
4 ноября 2026 20:40
Тест ПДД для знатоков: какие дорожные знаки запрещают разворот За! Правилами
Дорожные знаки. Рисунок: За! Правилами

Задача на знание требований информационно-указательных и запрещающих дорожных знаков. Перед вами знаки 4.3, 3.23 и 5.7.1. Какие из них запрещают водителям транспортных средств совершать разворот?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Знаки 1 и 2.
  2. Знаки 2 и 3.
  3. Знак 1.
  4. Знак 2.
  5. Знак 3.
  6. Все изображенные знаки не запрещают разворот.
  7. Все изображенные знаки запрещают разворот.

Разбор задачи

Тест ПДР: який знак забороняє розворот

Знак 4.3 "Движение налево" разрешает проезд только в указанном направлении, но разворот транспортных средств не запрещен.

Знак 3.23 "Поворот налево запрещен" запрещает поворот налево транспортных средств. При этом разворот разрешен.

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Знак 5.7.1 "Выезд на дорогу с односторонним движением" указывает направление движения на пересекаемой дороге, если на ней организовано одностороннее движение. Движение транспортных средств по этой дороге или проезжей части разрешается только в направлении, указанном стрелкой. Разворот в пределах перекрестка не запрещается.

Таким образом, ни один из этих знаков не запрещает разворот.

Правильный ответ №6

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

авто автомобиль ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура

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