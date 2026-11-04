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Головна Авто Підступний тест ПДР: які знаки забороняють розворот

Підступний тест ПДР: які знаки забороняють розворот

Ua ru
4 листопада 2026 20:40
Тест ПДР для знавців: які дорожні знаки забороняють розворот За! Правилами
Дорожні знаки. Малюнок: За! Правилами

Задача на знання вимог інформаційно-вказівних та заборонних дорожніх знаків. Перед вами знаки 4.3, 3.23 та 5.7.1. Які з них забороняють водіям транспортних засобів виконувати розворот?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Знаки 1 та 2.
  2. Знаки 2 та 3.
  3. Знак 1.
  4. Знак 2.
  5. Знак 3.
  6. Усі зображені знаки не забороняють розворот.
  7. Усі зображені знаки забороняють розворот.

Розбір задачі

Тест ПДР: який знак забороняє розворот

Знак 4.3 "Рух ліворуч" дозволяє проїзд лише у вказаному напрямку, але розворот транспортних засобів не заборонений.

Знак 3.23 "Поворот ліворуч заборонено" забороняє поворот ліворуч транспортних засобів. При цьому розворот дозволяється.

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Знак 5.7.1 "Виїзд на дорогу з одностороннім рухом" вказує напрямок руху на перехрещуваній дорозі, якщо на ній організовано односторонній рух. Рух транспортних засобів по цій дорозі або проїзній частині дозволяється лише у напрямку показаному стрілкою. Розворот у межах перехрестя не забороняється.

Таким чином жоден з цих знаків не забороняє розворот.

Правильна відповідь №6

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авто автомобіль ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура

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