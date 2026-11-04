Підступний тест ПДР: які знаки забороняють розворот
Задача на знання вимог інформаційно-вказівних та заборонних дорожніх знаків. Перед вами знаки 4.3, 3.23 та 5.7.1. Які з них забороняють водіям транспортних засобів виконувати розворот?
Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Знаки 1 та 2.
- Знаки 2 та 3.
- Знак 1.
- Знак 2.
- Знак 3.
- Усі зображені знаки не забороняють розворот.
- Усі зображені знаки забороняють розворот.
Розбір задачі
Знак 4.3 "Рух ліворуч" дозволяє проїзд лише у вказаному напрямку, але розворот транспортних засобів не заборонений.
Знак 3.23 "Поворот ліворуч заборонено" забороняє поворот ліворуч транспортних засобів. При цьому розворот дозволяється.
Знак 5.7.1 "Виїзд на дорогу з одностороннім рухом" вказує напрямок руху на перехрещуваній дорозі, якщо на ній організовано односторонній рух. Рух транспортних засобів по цій дорозі або проїзній частині дозволяється лише у напрямку показаному стрілкою. Розворот у межах перехрестя не забороняється.
Таким чином жоден з цих знаків не забороняє розворот.
Правильна відповідь №6
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