Тест ПДД для умных водителей: как правильно развернуться на перекрестке

Коварный тест ПДД: какая траектория разворота разрешена водителю
Задача на знание требований информационно-указательных дорожных знаков. Водителю желтого автомобиля предложены два варианта разворота на перекрестке. Какая из траекторий разрешена правилами дорожного движения в ситуации, изображенной на рисунке?
Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Траектория А.
- Траектория Б.
- Обе траектории разрешены.
- Обе траектории запрещены.
Разбор задачи
Водитель желтого автомобиля намерен развернуться на перекрестке, где установлен знак 5.10.1 "Выезд на дорогу с полосой для движения маршрутных транспортных средств".
Траектория А пересекает левую полосу движения.
Траектория Б проходит через полосу для общественного транспорта, на которой движение других транспортных средств, кроме маршрутных, запрещено.
Обе траектории проходят в пределах перекрестка, где разворот разрешен. При этом водитель желтой машины, совершая разворот, не будет двигаться по полосе для маршрутных транспортных средств.
Правильный ответ №3
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