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Главная Авто Коварный тест ПДД: какая траектория разворота разрешена водителю

Коварный тест ПДД: какая траектория разворота разрешена водителю

Ua ru
28 августа 2026 20:40
Тест ПДД для умных водителей: как правильно развернуться на перекрестке
Траектории разворота авто на перекрёстке. Рисунок: За! Правилами

Задача на знание требований информационно-указательных дорожных знаков. Водителю желтого автомобиля предложены два варианта разворота на перекрестке. Какая из траекторий разрешена правилами дорожного движения в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Траектория А.
  2. Траектория Б.
  3. Обе траектории разрешены.
  4. Обе траектории запрещены.

Разбор задачи

Тест ПДР: яка траєкторія дозволена

Водитель желтого автомобиля намерен развернуться на перекрестке, где установлен знак 5.10.1 "Выезд на дорогу с полосой для движения маршрутных транспортных средств".

Траектория А пересекает левую полосу движения.

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Траектория Б проходит через полосу для общественного транспорта, на которой движение других транспортных средств, кроме маршрутных, запрещено.

Обе траектории проходят в пределах перекрестка, где разворот разрешен. При этом водитель желтой машины, совершая разворот, не будет двигаться по полосе для маршрутных транспортных средств.

Правильный ответ №3

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

авто автомобиль ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура

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