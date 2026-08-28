Тест ПДР для розумних водіїв: як правильно розвернутися на перехресті

Підступний тест ПДР: яка траєкторія розвороту дозволена водієві
Задача на знання вимог інформаційно-вказівних дорожніх знаків. Водієві жовтого автомобіля запропоновані два варіанти розвороту на перехресті. Яка з траєкторій дозволена правилами дорожнього руху у зображеній на малюнку ситуації?
Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами"
Варіанти відповіді
- Траєкторія А.
- Траєкторія Б.
- Обидві траєкторії дозволені.
- Обидві траєкторії заборонені.
Розбір задачі
Водій жовтого автомобіля має намір розвернутися на перехресті, де встановлений знак 5.10.1 "Виїзд на дорогу зі смугою для руху маршрутних транспортних засобів".
Траєкторія А перетинає ліву смугу руху.
Траєкторія Б проходить через смугу для громадського транспорту, на якій рух інших транспортних засобів, окрім маршрутних, забороняється.
Обидві траєкторії проходять в межах перехрестя, де розворот дозволений. При цьому водій жовтої машини, розвертаючись, не буде рухатися смугою для маршрутних транспортних засобів.
Правильна відповідь №3
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