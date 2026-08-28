Тест ПДР для розумних водіїв: як правильно розвернутися на перехресті

Траєкторії розвороту авто на перехресті. Малюнок: За! Правилами

Задача на знання вимог інформаційно-вказівних дорожніх знаків. Водієві жовтого автомобіля запропоновані два варіанти розвороту на перехресті. Яка з траєкторій дозволена правилами дорожнього руху у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами"

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Варіанти відповіді

Траєкторія А. Траєкторія Б. Обидві траєкторії дозволені. Обидві траєкторії заборонені.

Розбір задачі

Водій жовтого автомобіля має намір розвернутися на перехресті, де встановлений знак 5.10.1 "Виїзд на дорогу зі смугою для руху маршрутних транспортних засобів".

Траєкторія А перетинає ліву смугу руху.

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Траєкторія Б проходить через смугу для громадського транспорту, на якій рух інших транспортних засобів, окрім маршрутних, забороняється.

Обидві траєкторії проходять в межах перехрестя, де розворот дозволений. При цьому водій жовтої машини, розвертаючись, не буде рухатися смугою для маршрутних транспортних засобів.

Правильна відповідь №3

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