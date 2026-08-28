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Головна Авто Підступний тест ПДР: яка траєкторія розвороту дозволена водієві

Підступний тест ПДР: яка траєкторія розвороту дозволена водієві

Ua ru
28 серпня 2026 20:40
Тест ПДР для розумних водіїв: як правильно розвернутися на перехресті
Траєкторії розвороту авто на перехресті. Малюнок: За! Правилами

Задача на знання вимог інформаційно-вказівних дорожніх знаків. Водієві жовтого автомобіля запропоновані два варіанти розвороту на перехресті. Яка з траєкторій дозволена правилами дорожнього руху у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами"

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Варіанти відповіді

  1. Траєкторія А.
  2. Траєкторія Б.
  3. Обидві траєкторії дозволені.
  4. Обидві траєкторії заборонені.

Розбір задачі

Тест ПДР: яка траєкторія дозволена

Водій жовтого автомобіля має намір розвернутися на перехресті, де встановлений знак 5.10.1 "Виїзд на дорогу зі смугою для руху маршрутних транспортних засобів".

Траєкторія А перетинає ліву смугу руху.

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Траєкторія Б проходить через смугу для громадського транспорту, на якій рух інших транспортних засобів, окрім маршрутних, забороняється.

Обидві траєкторії проходять в межах перехрестя, де розворот дозволений. При цьому водій жовтої машини, розвертаючись, не буде рухатися смугою для маршрутних транспортних засобів.

Правильна відповідь №3

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:

авто автомобіль ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура

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