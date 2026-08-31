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Главная Авто Коварный тест ПДД: где разрешена остановка

Коварный тест ПДД: где разрешена остановка

Ua ru
31 августа 2026 20:40
Полезный тест по ПДД: где водителю разрешена остановка
Варианты парковки автомобиля. Рисунок: За! Правилами

Задача на знание требований запрещающих дорожных знаков и по теме об остановке и стоянке. Водителю голубого автомобиля предложены четыре варианта парковки. В каком месте разрешено остановиться в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. В местах А и В.
  2. В местах Б и Г.
  3. В местах А и Б.
  4. В точках Б и В.
  5. Только в месте Б.
  6. Во всех местах запрещена остановка.

Разбор задачи

Тест ПДР: де дозволена стоянка

Водитель голубого автомобиля намерен остановиться, для чего предлагаются четыре точки: А, Б, В и Г.

На участке установлен знак 3.34 "Остановка запрещена". В соответствии с ПДД, зона действия этого знака распространяется от места установки до ближайшего перекрестка за ним, а в населенных пунктах при отсутствии перекрестка — до конца населенного пункта, обозначенного знаком 5.50 "Конец населенного пункта". При этом знак 3.34 действует только на той стороне дороги, на которой он установлен (в данном случае на правой стороне).

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Поэтому место А оказывается в зоне действия запрещающего знака, а место В находится уже за пределами населенного пункта, где действие знака закончилось.

В соответствии с пунктом 15.3 ПДД, остановка и стоянка транспортных средств на левой стороне дороги разрешаются исключительно в населенных пунктах на дорогах, имеющих по одной полосе движения в каждом направлении, без трамвайных путей и без сплошной линии разметки посередине.

Точка Б находится на левой стороне дороги в пределах населенного пункта, где остановка разрешена.

Точка Г также находится на левой стороне, но уже за пределами населенного пункта, где остановка на левой стороне дороги запрещена.

Таким образом, остановка разрешена в точках Б и В.

Правильный ответ №4

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний правил дорожного движения:

авто автомобиль ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура

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