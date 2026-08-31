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Головна Авто Підступний тест ПДР: де дозволено зупинку

Підступний тест ПДР: де дозволено зупинку

Ua ru
31 серпня 2026 20:40
Корисний тест ПДР: де водію дозволена зупинка
Варіанти паркування автомобіля. Малюнок: За! Правилами

Задача на знання вимог заборонних дорожніх знаків та з теми про зупинку і стоянку. Водієві блакитного автомобіля запропоновані чотири варіанти для паркування. В якому місці дозволено зупинитися у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді:

  1. В місцях А і В.
  2. В місцях Б і Г.
  3. В місцях А і Б.
  4. В місцях Б і В.
  5. Лише в місці Б.
  6. Усі місця забороняються для зупинки.

Розбір задачі

Тест ПДР: де дозволена стоянка

Водій блакитного автомобіля має намір зупинитися, для чого пропонується чотири точки: А, Б, В та Г.

На ділянці встановлено знак 3.34 "Зупинку заборонено". Відповідно до ПДР, зона дії цього знака поширюється від місця встановлення до найближчого перехрестя за ним, а в населених пунктах за відсутності перехрестя — до кінця населеного пункту, позначеного знаком 5.50 "Кінець населеного пункту". При цьому знак 3.34 діє лише на той бік дороги, на якому він встановлений (у цьому випадку на правий бік).

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Через це місце А опиняється в зоні дії заборонного знака, а місце В знаходиться вже за межами населеного пункту, де дія знака закінчилася.

Відповідно до пункту 15.3 ПДР, зупинка і стоянка транспортних засобів на лівому боці дороги дозволяються виключно в населених пунктах на дорогах, що мають по одній смузі для руху в кожному напрямку, без трамвайних колій і без суцільної лінії розмітки посередині.

Точка Б знаходиться на лівому боці дороги в межах населеного пункту, де зупинка дозволена.

Точка Г також знаходиться на лівому боці, але вже поза межами населеного пункту, де зупинка на лівому боці дороги заборонена.

Таким чином, виконати зупинку дозволено в точках Б та В.

Правильна відповідь №4

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

авто автомобіль ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура

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