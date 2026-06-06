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Главная Авто Коварный тест ПДД: что общего у этих знаков

Коварный тест ПДД: что общего у этих знаков

Ua ru
Дата публикации 6 июня 2026 19:40
Коварный тест ПДД: что общего у этих знаков: что общего у этих знаков
Дорожные знаки. Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание требований предупредительных дорожных знаков. Перед вами знаки 1.37 и 1.33. Что между ними общего?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. Применяются только со знаком ограничения скорости.
  2. Применяются только как временные знаки.
  3. Должны устанавливаться с двух сторон проезжей части.
  4. В населенных пунктах и вне населенных пунктов знак повторяется.

Разбор задачи

Тест ПДР: що спільного між знаками

Знак 1: 1.37 "Дорожные работы" устанавливается перед участком дороги, на котором проводятся дорожные работы.

В населенных пунктах и вне населенных пунктов знак повторяется. Следующий знак устанавливается на расстоянии не менее 50 м до начала опасного участка. Знак — временный и устанавливается на период, необходимый для выполнения соответствующих работ на дороге.

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Знак 2: 1.33 "Дети" устанавливается перед участком дороги, на котором возможно появление детей с территории детского учреждения (дошкольное учреждение, учреждение общего среднего образования, оздоровительный лагерь и т.п.), прилегающего непосредственно к дороге.

В населенных пунктах и вне населенных пунктов знак повторяется. Следующий знак устанавливается на расстоянии не менее 50 м до начала опасного участка.

Правильный ответ №4

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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