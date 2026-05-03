Хитрый тест ПДД: какой маневр разрешен на перекрестке

Дата публикации 3 мая 2026 19:40
Траектории движения авто. Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание требований запрещающих дорожных знаков. Водителю красного автомобиля предложено два варианта продолжения движения: разворот и поворот налево. При этом на перекрестке установлен знак 3.23 "Поворот налево запрещен". Какой из двух маневров разрешен в изображенной на рисунке ситуации?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. Поворот налево.
  2. Разворот.
  3. Оба маневра разрешены.
  4. Оба маневра запрещены.

Разбор задачи

Знак 3.23 "Поворот налево запрещен" не разрешает движение в указанном направлении, но разворот не запрещает.

Действие знака распространяется на перекрестки проезжих частей и другие места, перед которыми установлен знак. Таким образом поворот налево на следующем перекрестке разрешается.

Правильный ответ №3

Валентин Бандура - Редактор
Валентин Бандура
