Хитрый тест ПДД: какой маневр разрешен на перекрестке
Задача на знание требований запрещающих дорожных знаков. Водителю красного автомобиля предложено два варианта продолжения движения: разворот и поворот налево. При этом на перекрестке установлен знак 3.23 "Поворот налево запрещен". Какой из двух маневров разрешен в изображенной на рисунке ситуации?
Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Поворот налево.
- Разворот.
- Оба маневра разрешены.
- Оба маневра запрещены.
Разбор задачи
Знак 3.23 "Поворот налево запрещен" не разрешает движение в указанном направлении, но разворот не запрещает.
Действие знака распространяется на перекрестки проезжих частей и другие места, перед которыми установлен знак. Таким образом поворот налево на следующем перекрестке разрешается.
Правильный ответ №3
