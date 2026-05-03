Хитрий тест ПДР: який маневр дозволений на перехресті
Задача на знання вимог заборонних дорожніх знаків. Водієві червоного автомобіля запропоновано два варіанти руху: розворот та поворот ліворуч. При цьому на перехресті встановлено знак 3.23 "Поворот ліворуч заборонено". Який з двох маневрів дозволений у зображеній на малюнку ситуації?
Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Поворот ліворуч.
- Розворот.
- Обидва маневри дозволені.
- Обидва маневри заборонені.
Розбір задачі
Знак 3.23 "Поворот ліворуч заборонено" не дозволяє рух у вказаному напрямку, але розворот не забороняє.
Дія знаку поширюється на перехрещення проїзних частин та інші місця, перед якими встановлено знак. Таким чином поворот ліворуч на наступному перехрещенні дозволяється.
Правильна відповідь №3
