Головна Авто Хитрий тест ПДР: який маневр дозволений на перехресті

Хитрий тест ПДР: який маневр дозволений на перехресті

Дата публікації: 3 травня 2026 19:40
Траєкторії руху авто. Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання вимог заборонних дорожніх знаків. Водієві червоного автомобіля запропоновано два варіанти руху: розворот та поворот ліворуч. При цьому на перехресті встановлено знак 3.23 "Поворот ліворуч заборонено". Який з двох маневрів дозволений у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

  1. Поворот ліворуч.
  2. Розворот.
  3. Обидва маневри дозволені.
  4. Обидва маневри заборонені.

Розбір задачі

Тест ПДР: чи дозволені маневри

Знак 3.23 "Поворот ліворуч заборонено" не дозволяє рух у вказаному напрямку, але розворот не забороняє.

Дія знаку поширюється на перехрещення проїзних частин та інші місця, перед якими встановлено знак. Таким чином поворот ліворуч на наступному перехрещенні дозволяється.

Правильна відповідь №3

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
