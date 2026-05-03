Хитрий тест ПДР: який маневр дозволений на перехресті

Траєкторії руху авто. Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання вимог заборонних дорожніх знаків. Водієві червоного автомобіля запропоновано два варіанти руху: розворот та поворот ліворуч. При цьому на перехресті встановлено знак 3.23 "Поворот ліворуч заборонено". Який з двох маневрів дозволений у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Поворот ліворуч. Розворот. Обидва маневри дозволені. Обидва маневри заборонені.

Розбір задачі

Знак 3.23 "Поворот ліворуч заборонено" не дозволяє рух у вказаному напрямку, але розворот не забороняє.

Дія знаку поширюється на перехрещення проїзних частин та інші місця, перед якими встановлено знак. Таким чином поворот ліворуч на наступному перехрещенні дозволяється.

Правильна відповідь №3

