Підступний тест ПДР: що спільного у цих знаків
Задача на знання вимог попереджувальних дорожніх знаків. Перед вами знаки 1.37 та 1.33. Що між ними спільного?
Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Застосовуються лише зі знаком обмеження швидкості.
- Застосовуються лише як тимчасові знаки.
- Повинні встановлюватися з двох сторін проїзної частини.
- В населених пунктах та поза населеними пунктами знак повторюється.
Розбір задачі
Знак 1: 1.37 "Дорожні роботи" встановлюється перед ділянкою дороги, на якій проводяться дорожні роботи.
В населених пунктах та поза населеними пунктами знак повторюється. Наступний знак встановлюється на відстані щонайменше 50 м до початку небезпечної ділянки. Знак — тимчасовий і встановлюється на період, необхідний для виконання відповідних робіт на дорозі.
Знак 2: 1.33 "Діти" встановлюється перед ділянкою дороги, на якій можлива поява дітей з території дитячого закладу (дошкільний заклад, заклад загальної середньої освіти, оздоровчий табір тощо), що прилягає безпосередньо до дороги.
В населених пунктах та поза населеними пунктами знак повторюється. Наступний знак встановлюється на відстані щонайменше 50 м до початку небезпечної ділянки.
Правильна відповідь №4
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