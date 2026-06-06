Підступний тест ПДР: що спільного у цих знаків

Дорожні знаки. Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання вимог попереджувальних дорожніх знаків. Перед вами знаки 1.37 та 1.33. Що між ними спільного?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Застосовуються лише зі знаком обмеження швидкості. Застосовуються лише як тимчасові знаки. Повинні встановлюватися з двох сторін проїзної частини. В населених пунктах та поза населеними пунктами знак повторюється.

Розбір задачі

Знак 1 : 1.37 "Дорожні роботи" встановлюється перед ділянкою дороги, на якій проводяться дорожні роботи.

В населених пунктах та поза населеними пунктами знак повторюється. Наступний знак встановлюється на відстані щонайменше 50 м до початку небезпечної ділянки. Знак — тимчасовий і встановлюється на період, необхідний для виконання відповідних робіт на дорозі.

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Знак 2 : 1.33 "Діти" встановлюється перед ділянкою дороги, на якій можлива поява дітей з території дитячого закладу (дошкільний заклад, заклад загальної середньої освіти, оздоровчий табір тощо), що прилягає безпосередньо до дороги.

В населених пунктах та поза населеними пунктами знак повторюється. Наступний знак встановлюється на відстані щонайменше 50 м до початку небезпечної ділянки.

Правильна відповідь №4

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху: