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Компания Маска работает над созданием новой модели Tesla — что о ней известно

29 февраля 2024 07:19
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Компания Маска работает над созданием новой модели Tesla — что о ней известно
Американский миллиардер Илон Маск и новая модель Tesla. Фото: Tesla
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Компания Tesla работает над созданием нового электрического спорткара Roadster. Ожидается, что авто будут готовы и представлены до конца года.

Об этом сообщает Reuters.

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Новый суперкар Илона Маска Tesla Roadster

Накануне, 28 февраля, генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что у компании начинается долгожданное производство нового суперкара. Маск прогнозирует, что до конца года серийная версия авто будет завершена.

"Сегодня вечером мы радикально увеличили цели дизайна для нового Tesla Roadster", — написал Маск.

Как указывает издание, такое решение было принято из-за высокой конкуренции на рынке, поскольку китайские производители предлагают схожие авто, но по более низкой цене.

Как ожидается, Roadster будет разгоняться до 100 км/ч меньше, чем через две секунды, а его максимальная скорость будет 400 км/ч.

Новая модель Tesla сможет проехать почти 1000 км без подзарядки. Поставки Roadster будут начаты в 2025 году.

Tesla Roadster
Tesla Roadster. Фото: Tesla

Напомним, в феврале на украинском вторичном авторынке за Tesla Model Y просят на 20% меньше, чем в прошлом, а за Model S — почти на 28%. Причин такому аукциону снижение цен несколько.

Добавим, что, несмотря на начало поставки пикапа Tesla Cybertruck еще несколько месяцев назад, компания еще не полностью разработала программное обеспечение для него. В начале месяца наконец-то выпустили первое крупное обновление ПО.

США
Илон Маск
Tesla
авто
суперкар
производство

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