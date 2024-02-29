Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Компанія Маска працює над створенням нової моделі Tesla — що про неї відомо arrow

Компанія Маска працює над створенням нової моделі Tesla — що про неї відомо

29 лютого 2024 07:19
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Компанія Маска працює над створенням нової моделі Tesla — що про неї відомо
Американський мільярдер Ілон Маск та нова модель Tesla. Фото: Tesla
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Компанія Tesla працює над створенням нового електричного спорткара Roadster. Очікується, що авто будуть готові та представлені до кінця року.

Про це повідомляє Reuters.

Читайте також:

Новий суперкар Ілона Маска Tesla Roadster

Напередодні, 28 лютого, генеральний директор Tesla Ілон Маск заявив, що в компанії розпочинається довгоочікуване виробництво нового суперкара. Маск прогнозує, що до кінця року серійна версія авто буде завершена.

"Сьогодні ввечері ми радикально збільшили цілі дизайну для нового Tesla Roadster", — написав Маск.

Як вказує видання таке рішення було прийнято через високу конкуренцію на ринку, оскільки китайські виробники пропонують схожі авто, але за нижчою ціною.

Як очікується, Roadster розганятиметься до 100 км/год менше, ніж за дві секунди, а його максимальна швидкість буде 400 км/год.

Нова модель Tesla зможе проїхати майже 1000 км без підзарядки. Постачання Roadster будуть розпочаті в 2025 році.

Tesla Roadster
 Tesla Roadster. Фото: Tesla

Нагадаємо, в лютому на українському вторинному авторинку за Tesla Model Y просять на 20% менше, ніж торік, а за Model S — майже на 28%. Причин такому аукціону зниження цін кілька.

Додамо, попри початок постачання пікапа Tesla Cybertruck ще кілька місяців тому, компанія ще не повністю розробила програмне забезпечення для нього. На початку місяця нарешті випустили перше велике оновлення ПЗ.

США
Ілон Маск
Tesla
авто
суперкар
виробництво

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

16 лютого 2024
Новина з відео

16:54 Ніколи не вносьте ці добрива при посадці картоплі — бульба буде дрібною та згниє

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

15 лютого 2024

17:21 У Мінцифрі назвали категорію осіб, яких не бронюватимуть від мобілізації

17:03 У збірної України буде новий технічний спонсор замість Joma

20 лютого 2024
Новина з відео

04:17 М'ясисті та солодкі помідори збиратимете відрами — який сорт посадити 2024 року

20:36 Хто отримає відстрочку від мобілізації у березні 2024 року — повний перелік

15 лютого 2024
Новина з відео

20:45 Медовик за 20 хвилин на сковороді — без розкачування коржів

21 лютого 2024
Новина з відео

07:04 Економічне бронювання від призову — які два варіанти можливі в Україні

18 лютого 2024
Новина з відео

12:15 У ВМС розказали, що було на борту знищеного корабля "Цезар Куніков"