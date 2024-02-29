Компанія Маска працює над створенням нової моделі Tesla — що про неї відомо

Американський мільярдер Ілон Маск та нова модель Tesla. Фото: Tesla

Компанія Tesla працює над створенням нового електричного спорткара Roadster. Очікується, що авто будуть готові та представлені до кінця року.

Про це повідомляє Reuters.

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Напередодні, 28 лютого, генеральний директор Tesla Ілон Маск заявив, що в компанії розпочинається довгоочікуване виробництво нового суперкара. Маск прогнозує, що до кінця року серійна версія авто буде завершена.

"Сьогодні ввечері ми радикально збільшили цілі дизайну для нового Tesla Roadster", — написав Маск.

Як вказує видання таке рішення було прийнято через високу конкуренцію на ринку, оскільки китайські виробники пропонують схожі авто, але за нижчою ціною.

Як очікується, Roadster розганятиметься до 100 км/год менше, ніж за дві секунди, а його максимальна швидкість буде 400 км/год.

Нова модель Tesla зможе проїхати майже 1000 км без підзарядки. Постачання Roadster будуть розпочаті в 2025 році.

Tesla Roadster. Фото: Tesla

Нагадаємо, в лютому на українському вторинному авторинку за Tesla Model Y просять на 20% менше, ніж торік, а за Model S — майже на 28%. Причин такому аукціону зниження цін кілька.

Додамо, попри початок постачання пікапа Tesla Cybertruck ще кілька місяців тому, компанія ще не повністю розробила програмне забезпечення для нього. На початку місяця нарешті випустили перше велике оновлення ПЗ.