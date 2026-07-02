Компактный электромобиль BMW i3: стоит ли покупать подержанный экземпляр

BMW i3 2014 года. Фото: netcarshow.com

Сергей Якуба Редактор

Хэтчбек BMW i3 стал одним из самых интересных вариантов на вторичном рынке электромобилей. Его необычный футуристический дизайн, задняя ведущая ось, быстрый разгон и качественные материалы отделки салона привлекают многих покупателей. Компактный автомобиль идеально подходит для ежедневных поездок по городу или в качестве второй машины в семье. Однако перед покупкой подержанного экземпляра важно тщательно изучить его технические особенности: типы аккумуляторов, особенности кузова и нюансы работы бензинового генератора.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Autopark.

Запас хода

Главным критерием выбора подержанного электромобиля является емкость аккумулятора, которая напрямую влияет на автономность. Ранние версии 60 Ah оснащены батареей на 22 кВт·ч, что обеспечивает реальный запас хода около 100–130 км в теплое время года. Модификация 94 Ah получила аккумулятор емкостью 33 кВт·ч, что позволяет преодолевать уже 160–200 км без подзарядки. Самая современная версия 120 Ah оснащена аккумулятором емкостью 42 кВт·ч, с которым автомобиль легко преодолевает от 230 до 270 км.

Отдельное место занимает версия REx с небольшим бензиновым 2-цилиндровым генератором объемом 0,6 л, который поддерживает заряд аккумулятора. Благодаря топливному баку автономность моделей 60 Ah и 94 Ah увеличивается ещё на 120–150 км. Это избавляет водителя от страха остаться без заряда посреди трассы, однако увеличивает расходы на обслуживание классического двигателя.

Спортивная версия BMW i3s предлагает улучшенную динамику и более широкую колею, но из-за жестких настроек ходовой части она оказывается менее комфортной на плохом покрытии.

Особенности кузова

Конструкция кузова модели уникальна благодаря широкому использованию легкого алюминия и прочной карбоновой пассажирской капсулы. Такое решение позволило существенно снизить вес автомобиля, что положительно повлияло на скорость разгона и общую эффективность. Обратной стороной технологичности стал чрезвычайно сложный и дорогостоящий ремонт в случае дорожно-транспортного происшествия. Покупателям необходимо максимально тщательно проверять историю восстановления кузовных деталей автомобилей, привезенных с американских аукционов.

Характерной чертой хэтчбека является также необычная схема открывания дверей, при которой задние створки распахиваются против хода движения. Пассажиры заднего ряда смогут выйти только после того, как откроются передние двери, что создает определенные неудобства на тесных парковках крупных городов. Кроме того, электромобиль использует редкий узкий размер шин, стоимость которых на рынке довольно высока.

Предварительная проверка

Перед оформлением сделки обязательно нужно заказать квалифицированную компьютерную диагностику высоковольтной системы. Следует оценить реальный остаточный ресурс батареи, проверить скорость зарядки через порт и работу климат-контроля. При осмотре модификации REx особое внимание уделяют топливной системе и наличию неисправностей генератора.

Также необходимо оценить состояние ходовой части и работу рулевого управления в связи с повышенными нагрузками от эксплуатации на разбитых дорогах.

Полностью исправный и проверенный автомобиль отличается низкими затратами на ежедневное содержание. При правильном выборе версии этот компактный премиальный электрокар будет радовать надежностью и яркими эмоциями от вождения на протяжении многих лет.

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