Тормозная жидкость: почему ее нужно менять и что случится, когда этого не сделать

Тормозная жидкость — важный элемент безопасности автомобиля. Фото: heartautocare.com

Большинство водителей знают, что регулярное техническое обслуживание автомобиля включает в себя проверку тормозных колодок. Но часто забывают о тормозной жидкости, а это достаточно опасно.

Об этом написал Nubrakes.

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Рекомендуется менять тормозную жидкость каждые два года или через 30-50 тыс. км пробега. Это можно сделать самостоятельно, но эксперты советуют обращаться к профессионалам. Цена замены жидкости начинается от 220 грн. и зависит от марки и модели автомобиля.

Зачем менять тормозную жидкость

Когда вы нажимаете на педаль тормоза, поршень давит на главный цилиндр, заставляя жидкость через соединенные шланги попадать в систему каждого колеса. Дисковые тормоза нагнетают жидкость в суппорт, который давит на поршень, прижимающий тормозные колодки к диску, замедляя и останавливая колесо.

Засор жидкости

Крошечные кусочки резины, ржавчина и другой мусор отпадают, когда элементы тормозной системы со временем изнашиваются и могут попасть в жидкость. Когда эта жидкость становится очень грязной, она теряет эффективность.

Загрязненная жидкость уменьшает тормозное усилие, что может быть незаметно в течение некоторого времени, но постепенно способность тормозить снижается. В экстремальных ситуациях тормоза могут полностью отказать.

Впитывание влаги

Тормозная жидкость является гидрофильной, поэтому ежегодно поглощает 3% воды от своего веса. Поскольку многие компоненты тормозной системы вашего автомобиля изготовлены из стали, замена тормозной жидкости может помочь предотвратить появление ржавчины и выход механизмов из строя.

Работа ABS

При срабатывании системы ABS и контроля сцепления с дорогой выделяется тепло, что ухудшает качество тормозной жидкости.

При этом элементы ABS и трекшн-контроля чувствительны к воде и мелким частицам в загрязненной жидкости. Поэтому следует поменять тормозную жидкость до того, как она разрушит дорогостоящий модуль ABS.

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