Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Когда и почему нужно менять тормозную жидкость в авто — советы для безопасности водителей arrow

Когда и почему нужно менять тормозную жидкость в авто — советы для безопасности водителей

2 апреля 2024 19:50
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Тормозная жидкость: почему ее нужно менять и что случится, когда этого не сделать
Тормозная жидкость — важный элемент безопасности автомобиля. Фото: heartautocare.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Большинство водителей знают, что регулярное техническое обслуживание автомобиля включает в себя проверку тормозных колодок. Но часто забывают о тормозной жидкости, а это достаточно опасно.

Об этом написал Nubrakes.

Читайте также:

Рекомендуется менять тормозную жидкость каждые два года или через 30-50 тыс. км пробега. Это можно сделать самостоятельно, но эксперты советуют обращаться к профессионалам. Цена замены жидкости начинается от 220 грн. и зависит от марки и модели автомобиля.

Зачем менять тормозную жидкость

Когда вы нажимаете на педаль тормоза, поршень давит на главный цилиндр, заставляя жидкость через соединенные шланги попадать в систему каждого колеса. Дисковые тормоза нагнетают жидкость в суппорт, который давит на поршень, прижимающий тормозные колодки к диску, замедляя и останавливая колесо.

  • Засор жидкости

Крошечные кусочки резины, ржавчина и другой мусор отпадают, когда элементы тормозной системы со временем изнашиваются и могут попасть в жидкость. Когда эта жидкость становится очень грязной, она теряет эффективность.

Загрязненная жидкость уменьшает тормозное усилие, что может быть незаметно в течение некоторого времени, но постепенно способность тормозить снижается. В экстремальных ситуациях тормоза могут полностью отказать.

  • Впитывание влаги

Тормозная жидкость является гидрофильной, поэтому ежегодно поглощает 3% воды от своего веса. Поскольку многие компоненты тормозной системы вашего автомобиля изготовлены из стали, замена тормозной жидкости может помочь предотвратить появление ржавчины и выход механизмов из строя.

  • Работа ABS

При срабатывании системы ABS и контроля сцепления с дорогой выделяется тепло, что ухудшает качество тормозной жидкости.

При этом элементы ABS и трекшн-контроля чувствительны к воде и мелким частицам в загрязненной жидкости. Поэтому следует поменять тормозную жидкость до того, как она разрушит дорогостоящий модуль ABS.

Ранее мы писали, когда пора менять тормоза в авто, пока не поздно. Также рассказывали, что нужно делать, когда внезапно отказали тормоза.

ремонт
авто
лайфхаки
советы
автомобиль

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

27 марта 2024

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

26 марта 2024

07:25 Только люди с высоким IQ найдут спящего котика на сухом дереве за восемь секунд

24 марта 2024

02:31 Стало известно, сколько участников боевых действий работает в ТЦК