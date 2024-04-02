Гальмівна рідина — чому її потрібно міняти та що трапиться, коли цього не зробити

Гальмівна рідина — важливий елемент безпеки автомобіля. Фото: heartautocare.com

Більшість водіїв знають, що регулярне технічне обслуговування автомобіля включає перевірку гальмівних колодок. Але часто забувають про гальмівну рідину, а це досить небезпечно.

Про це написав Nubrakes.

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Рекомендується замінювати гальмівну рідину кожні два роки або за 30-50 тис. км пробігу. Це можна зробити самостійно, але експерти радять звертатися до професіоналів. Ціна заміни рідини починається від 220 грн та залежить від марки та моделі автомобіля.

Навіщо замінювати гальмівну рідину

Коли ви натискаєте на педаль гальма, поршень тисне на головний циліндр, змушуючи рідину через з'єднані шланги потрапляти до системи кожного колеса. Дискові гальма нагнітають рідину в супорт, який тисне на поршень, що притискає гальмівні колодки до диска сповільнюючи та зупиняючи колесо.

Засмічення рідини

Крихітні шматочки гуми, іржа та інше сміття відпадають, коли елементи гальмівної системи з часом зношуються, і можуть потрапити в рідину. Коли ця рідина стає дуже брудною, вона втрачає ефективність.

Забруднена рідина зменшує гальмівне зусилля, що може бути непомітним протягом деякого часу, але поступово здатність гальмувати знижується. В екстремальних ситуаціях гальма можуть повністю відмовити.

Вбирання вологи

Гальмівна рідина є гідрофільною, тому щорічно поглинає 3% води від своєї ваги.Позаяк багато компонентів гальмівної системи вашого автомобіля виготовлені зі сталі, заміна гальмівної рідини може допомогти запобігти появі іржі та виходу механізмів з ладу.

Робота ABS

Коли спрацьовують системи ABS та контролю зчеплення з дорогою, виділяється тепло, що погіршує якість гальмівної рідини.

При цьому елементи ABS і трекшн-контролю чутливі до води та дрібних частинок у забрудненій рідині. Тому варто поміняти гальмівну рідину до того, як вона зруйнує дорогий модуль ABS.

Раніше ми писали, коли пора міняти гальма в авто, поки не пізно. Також розповідали, що потрібно робити, коли раптово відмовили гальма.