Тормозные колодки в автомобиле — когда их нужно менять, чтобы не иметь проблем

Замена тормозных колодок. Фото: roadandtrack.com

Для собственной безопасности водители должны хорошо заботиться о состоянии тормозной системы своих автомобилей. Какие тормозные колодки лучше выбрать, как часто их нужно менять и признаки того, что эксплуатационный срок этой детали уже вышел.

Об этом написал Dexpens.

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Тормозные колодки представляют собой сменные металлические пластины с фрикционными накладками, благодаря которым происходит замедление и остановка автомобиля.

Типы колодок

Для дисковых тормозов. Для остановки авто парные колодки сжимают тормозные диски с двух сторон. Устанавливаются на переднюю ось легковушек.

Для остановки авто парные колодки сжимают тормозные диски с двух сторон. Устанавливаются на переднюю ось легковушек. Для барабанных тормозов. Для остановки авто каждая из двух колодок входит в контакт со своим сегментом внутренней части тормозного барабана. Устанавливаются на задней оси бюджетных моделей.

Что означает цвет пластин тормозных колодок

Черные. Для повседневной езды. Выдерживают нагрев до 400 °C.

Для повседневной езды. Выдерживают нагрев до 400 °C. Зеленые. Для более активной манеры вождения (до 650 °C).

Для более активной манеры вождения (до 650 °C). Красные. Для спорткаров (до 750 °C).

Для спорткаров (до 750 °C). Желтые, голубые и синие. Для дорог общего пользования и кольцевой гонки (до 900 °C).

Для дорог общего пользования и кольцевой гонки (до 900 °C). Оранжевые. Для профессиональных гоночных автомобилей (до 1000 °C).

Периодичность замены колодок

Заменять тормозные колодки дисковых тормозов нужно раз в 30–50 тыс. км пробега.

Срок службы колодок задних барабанных тормозов, испытывающих меньшие нагрузки, до 80 тыс. км пробега.

Признаки того, что колодки пора менять

Появляется предупреждающее сообщение на дисплее приборного щитка (не у всех моделей). Слышен непрерывный пронзительный скрип, издаваемый при контакте с тормозными дисками специальными пластинами-скрипунами, имеющимися у некоторых моделей колодок. Вибрации при торможении. Удлинение тормозного пути. Наличие металлических частиц в черном налете на колесном диске — знак усиленного износа тормозного диска из-за износа фрикционной накладки. Слышен громкий металлический скрежет — фрикционные накладки полностью изношены и опорные пластины колодок непосредственно контактируют с тормозными дисками и/или барабанами, что приводит к их быстрому повреждению.

Ранее мы писали, когда пора менять тормоза в авто, пока не поздно. Также рассказывали, что нужно делать, когда внезапно отказали тормоза.