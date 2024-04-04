Тормозные колодки в автомобиле — когда их нужно менять, чтобы не иметь проблем

Когда нужно менять тормозные колодки в авто, чтобы избежать неприятностей
4 апреля 2024 17:50
Замена тормозных колодок. Фото: roadandtrack.com
Для собственной безопасности водители должны хорошо заботиться о состоянии тормозной системы своих автомобилей. Какие тормозные колодки лучше выбрать, как часто их нужно менять и признаки того, что эксплуатационный срок этой детали уже вышел.
Об этом написал Dexpens.
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Тормозные колодки представляют собой сменные металлические пластины с фрикционными накладками, благодаря которым происходит замедление и остановка автомобиля.
Типы колодок
- Для дисковых тормозов. Для остановки авто парные колодки сжимают тормозные диски с двух сторон. Устанавливаются на переднюю ось легковушек.
- Для барабанных тормозов. Для остановки авто каждая из двух колодок входит в контакт со своим сегментом внутренней части тормозного барабана. Устанавливаются на задней оси бюджетных моделей.
Что означает цвет пластин тормозных колодок
- Черные. Для повседневной езды. Выдерживают нагрев до 400 °C.
- Зеленые. Для более активной манеры вождения (до 650 °C).
- Красные. Для спорткаров (до 750 °C).
- Желтые, голубые и синие. Для дорог общего пользования и кольцевой гонки (до 900 °C).
- Оранжевые. Для профессиональных гоночных автомобилей (до 1000 °C).
Периодичность замены колодок
- Заменять тормозные колодки дисковых тормозов нужно раз в 30–50 тыс. км пробега.
- Срок службы колодок задних барабанных тормозов, испытывающих меньшие нагрузки, до 80 тыс. км пробега.
Признаки того, что колодки пора менять
- Появляется предупреждающее сообщение на дисплее приборного щитка (не у всех моделей).
- Слышен непрерывный пронзительный скрип, издаваемый при контакте с тормозными дисками специальными пластинами-скрипунами, имеющимися у некоторых моделей колодок.
- Вибрации при торможении.
- Удлинение тормозного пути.
- Наличие металлических частиц в черном налете на колесном диске — знак усиленного износа тормозного диска из-за износа фрикционной накладки.
- Слышен громкий металлический скрежет — фрикционные накладки полностью изношены и опорные пластины колодок непосредственно контактируют с тормозными дисками и/или барабанами, что приводит к их быстрому повреждению.
Ранее мы писали, когда пора менять тормоза в авто, пока не поздно. Также рассказывали, что нужно делать, когда внезапно отказали тормоза.
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