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Коли потрібно міняти гальмівні колодки в авто, щоб уникнути неприємностей

4 квітня 2024 17:50
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Гальмівні колодки в автомобілі — коли їх потрібно міняти, щоб не мати проблем
Заміна гальмівних колодок. Фото: roadandtrack.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Для власної ж безпеки водії повинні добре дбати про стан гальмівної системи своїх автомобілів. Які гальмівні колодки краще вибрати, як часто їх потрібно міняти та ознаки того, що експлуатаційний термін цієї деталі вже вийшов.

Про це написав Dexpens.

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Гальмівні колодки є змінними металевими пластинами з фрикційними накладками, завдяки яким відбувається уповільнення та зупинка автомобіля.

Типи колодок

  • Для дискових гальм. Для зупинки авто парні колодки стискають гальмівні диски з двох сторін. Встановлюються на передню вісь легковиків.
  • Для барабанних гальм. Для зупинки авто кожна з двох колодок входить у контакт зі своїм сегментом внутрішньої частини гальмівного барабана. Встановлюються на задній осі бюджетних моделей.

Що означає колір пластин гальмівних колодок

  • Чорні. Для повсякденної їзди. Витримують нагрівання до 400 °C.
  • Зелені. Для активнішої манери водіння (до 650 °C).
  • Червоні. Для спортивних автомобілів (до 750 °C).
  • Жовті, блакитні та сині. Для доріг загального користування та кільцевих перегонів (до 900 °C).
  • Помаранчеві. Для професійних гоночних авто (до 1000 °C).

Періодичність заміни колодок

  • Замінювати гальмівні колодки дискових гальм потрібно раз на 30-50 тис. км пробігу.
  • Термін служби колодок задніх барабанних гальм, що зазнають менших навантажень, до 80 тис. км пробігу.

Ознаки того, що колодки час міняти

  1. З'являється попереджувальне повідомлення на дисплеї приладового щитка (не у всіх моделей).
  2. Чутно безперервний пронизливий скрип, що видається під час контакту з гальмівними дисками спеціальними пластинами-скрипунами, які є у деяких моделей колодок.
  3. Вібрації під час гальмування.
  4. Подовження гальмівного шляху.
  5. Наявність металевих частинок у чорному нальоті на колісному диску — знак посиленого зносу гальмівного диска через спрацювання фрикційної накладки.
  6. Чутно гучний металевий скрегіт — фрикційні накладки повністю зношені й опорні пластини колодок безпосередньо контактують з гальмівними дисками та/або барабанами, що веде до їх швидкого пошкодження.

Раніше ми писали, коли пора міняти гальма в авто, поки не пізно. Також розповідали, що потрібно робити, коли раптово відмовили гальма.

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