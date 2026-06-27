Когда запах бензина в салоне авто сигнализирует об опасности

Сильный запах бензина в салоне автомобиля. Коллаж: Новини.LIVE

Игорь Саджа Редактор, ведущий эксперт "Авто"

Появление резкого запаха топлива в салоне транспортного средства — это не просто бытовой дискомфорт. Особенно остро эта проблема стоит во время сильной летней жары, когда бензин начинает активно испаряться и легко воспламеняется. Если игнорировать проблему, обычная техническая неисправность может быстро превратиться в прямую угрозу жизни и здоровью водителя и пассажиров. При первых признаках утечки топлива необходимо немедленно остановить машину и оперативно разобраться в ситуации.

Об этом АвтоСвиту рассказал начальник департамента сервиса Укравто Груп Александр Чаленко.

Бытовые причины

Банальной и распространенной причиной неприятного запаха является обычная канистра, которую часто возят в багажнике на всякий случай. Во время заправки топливо может легко попасть на ее наружные стенки, что впоследствии приводит к стойкому запаху по всему салону. Чтобы избежать дискомфорта, следует сразу вытирать пластиковую или металлическую поверхность насухо бумажными салфетками и немедленно их выбрасывать.

Еще одной распространенной проблемой является неплотно закрученная или поврежденная крышка заливной горловины топливного бака. На автомобилях со значительным сроком эксплуатации нередко изнашивается и начинает трескаться резиновая заливная трубка. Также стальной резервуар для топлива под воздействием дорожных реагентов и влаги может просто проржаветь насквозь.

Технические неисправности

Гораздо более серьёзную опасность представляют повреждения топливных магистралей, по которым топливо подаётся в двигатель под высоким давлением. Это давление в современных системах превышает 3 бара, поэтому любая микроскопическая трещина на трубках приводит к мгновенной и интенсивной утечке. Дальнейшее движение на таком неисправном автомобиле строго запрещено из-за колоссального риска возникновения пожара.

Некоторые неисправности могут возникнуть и в элементах системы улавливания паров бензина, в частности в трубках экологического адсорбера. Хотя высокого давления в этой части конструкции нет, неприятный запах все равно будет проникать внутрь через вентиляцию. Любые лужи под топливным баком или в моторном отсеке являются прямым сигналом для срочного вызова эвакуатора и посещения ближайшей сервисной станции.

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