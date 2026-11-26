Водитель пристегивается ремнем безопасности. Фото: magnific.com

Даже штатный ремень безопасности не всегда способен защитить водителя от тяжелых травм при лобовом столкновении. Эффективность защиты напрямую зависит от привычной посадки человека за рулем и угла наклона спинки сиденья. Исследователи изучили статистику реальных ДТП и выявили опасную закономерность для любителей полулежачей позы.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Motor.es.

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Опасный угол

Медики и инженеры советуют держать спинку водительского сиденья под углом от 100 до 110 градусов, ведь такое положение разгружает поясницу и обеспечивает хороший обзор. Если водитель откидывает спинку сильнее, чем на 110 градусов, возникает риск застревания под нижней лямкой при ударе.

Ученые опубликовали в журнале Frontiers in Public Health результаты анализа 230 лобовых столкновений легковых автомобилей. С помощью алгоритма Apriori специалисты искали скрытые сочетания факторов, приводящих к самым тяжелым последствиям на дороге. Оказалось, что сама по себе полулежачая поза редко становится единственной причиной трагедии, однако она критически усиливает действие других опасностей.

Последствия столкновения

Главным сопутствующим фактором риска выступает скорость движения свыше 60 км/ч, характерная для загородных трасс или нарушителей в городе. Свою роль играет и телосложение человека, поскольку водители с избыточным весом чаще получают серьезные травмы при сильном наклоне сиденья. В момент столкновения грудная клетка полулежащего водителя движется по опасной траектории и принимает на себя сокрушительный удар.

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Статистика свидетельствует, что в таких случаях смертельный исход наступает почти в два раза чаще, чем при обычных тяжелых травмах. В то же время при правильном положении спинки от 90 до 110 градусов главной угрозой для жизни становятся черепно-мозговые травмы.

Всего в этих 230 авариях с 2011 по 2024 год погибли 37 водителей и 209 участников дорожного движения, а еще 689 человек получили ранения. Наиболее распространенными травмами стали повреждения мышц, связок и сухожилий. Среди причин смерти лидировали повреждения мозга и грудной клетки.

Ранее Новини.LIVE писали, как по ремню безопасности определить реальное состояние подержанного автомобиля. Прежде чем заключать сделку о покупке машины с пробегом, обратите внимание на этот элемент безопасности.

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