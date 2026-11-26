Водій пристібається ременем безпеки. Фото: magnific.com

Навіть штатний ремінь безпеки не завжди здатний захистити водія від важких травм під час лобового зіткнення. Ефективність захисту напряму залежить від звичної посадки людини за кермом та кута нахилу спинки сидіння. Дослідники вивчили статистику реальних автотрощ і виявили небезпечну закономірність для любителів напівлежачої пози.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Motor.es.

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Небезпечний кут

Медики та інженери радять тримати спинку водійського крісла під кутом від 100 до 110 градусів, адже таке положення розвантажує поперек і забезпечує хороший огляд. Якщо ж водій відкидає спинку сильніше за 110 градусів, виникає ризик підпірнання під нижню лямку під час удару.

Вчені опублікували у виданні Frontiers in Public Health результати аналізу 230 лобових аварій легкових автомобілів. За допомогою алгоритму Apriori фахівці шукали приховані поєднання чинників, які призводять до найтяжчих наслідків на дорозі. Виявилося, що сама по собі напівлежача поза рідко стає єдиною причиною трагедії, проте вона критично підсилює дію інших небезпек.

Наслідки зіткнення

Головним супутнім фактором ризику виступає швидкість руху понад 60 км/год, характерна для заміських трас або порушників у місті. Свою роль відіграє і комплекція людини, позаяк водії з зайвою вагою частіше зазнають серйозних травм при сильному нахилі сидіння. У момент зіткнення грудна клітка напівлежачого водія рухається за небезпечною траєкторією та бере на себе нищівний удар.

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Статистика свідчить, що у таких випадках смертельний фінал трапляється майже вдвічі частіше за звичайні важкі травми. Водночас при правильному положенні спинки від 90 до 110 градусів головною загрозою для життя стають черепно-мозкові ушкодження.

Загалом у цих 230 аваріях з 2011 по 2024 рік загинули 37 водіїв та 209 учасників руху, а ще 689 людей отримали поранення. Найпоширенішими травмами стали ушкодження м'язів, зв'язок і сухожиль, Серед причин смерті лідирували пошкодження мозку та грудної клітки.

Раніше Новини.LIVE писали, як за ременем безпеки визначити справжній стан вживаного автомобіля. Перед тим як укладати угоду про купівлю машини з пробігом, зверніть увагу на цей елемент безпеки.

Також читайте, як швидко та ефективно почистити ремінь безпеки в авто. З часом він збирає чимало пилу та бруду, а це небезпечно для здоров'я як з погляду антисанітарії, так й ефективності аксесуара у разі надзвичайної ситуації на дорозі.