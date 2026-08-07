Когда нужно менять масло в гидроусилителе руля, чтобы не сломать машину

Проверка уровня жидкости в гидроусилителе руля. Фото: evanshalshaw.com

Игорь Саджа Редактор, ведущий эксперт "Авто"

Гидроусилитель руля относится к числу наиболее игнорируемых систем автомобиля, хотя от его состояния напрямую зависит управляемость. Если во время движения неожиданно заклинило руль, причиной нередко становится критический износ рабочей жидкости. Невнимание к состоянию гидравлического масла вызывает серьезные поломки и приводит к дорогостоящему ремонту. Регулярный контроль этого узла помогает избежать внезапных неприятностей на дороге.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Vidi.

Контроль уровня

Классический гидроусилитель руля (ГУР) работает благодаря специальному гидравлическому маслу, которое отводит тепло и смазывает движущиеся детали.

Проверить состояние системы можно с помощью специального бачка с отметками под капотом. Надписи COLD и HOT показывают норму в холодном состоянии и после прогрева двигателя, а уровень масла должен находиться строго между отметками MIN и MAX.

Недостаток жидкости приводит к тяжелому или неравномерному вращению рулевого колеса, рывкам, а также характерному гулу насоса. При неисправности самого насоса появляется постоянный свист и мелкая вибрация на руле. Доливка нового масла считается лишь временной мерой, ведь герметичная система вообще не должна терять масло.

Риски смешивания

Нормальная жидкость должна быть прозрачной, с сохраненным красным, зеленым или желтым цветом. Потемнение, мутность, запах гари или появление пены свидетельствуют о потере свойств и попадании воздуха.

Смешивать масла разных типов и основ запрещено, так как они могут свернуться и разрушить резиновые уплотнители. Доливать разрешается только продукт с одинаковыми допусками, а в случае сомнений лучше выполнить полную замену.

Правила замены

Обновление жидкости ГПК рекомендуется каждые 40 000–60 000 км или раз в 2–3 года, поскольку присадки со временем окисляются. Постоянная парковка в городских условиях и эксплуатация в мороз значительно сокращают этот интервал.

Для сохранности системы важно не удерживать руль в крайних положениях дольше 5 секунд, чтобы избежать перегрева. Также следует регулярно осматривать магистрали, сальники и патрубки на наличие утечек. После замены масла систему обязательно прокачивают путем плавного поворота руля от упора до упора на подвешенных колесах.

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