Когда на самом деле надо менять тормозную жидкость в авто

Замена тормозной жидкости в авто. Фото: rac.co.uk

Тормозная система считается герметичной, однако рабочая жидкость постепенно теряет свои свойства даже без активных поездок. Главная угроза заключается в способности жидкости впитывать влагу из воздуха через вентиляционные отверстия и старые уплотнения. Это приводит к критическому снижению температуры кипения, что может повлечь внезапный отказ системы в экстремальной ситуации. Постоянный контроль состояния этого расходного материала является базовым условием безопасности на дороге.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на Exist.ua.

Гидроскопическое вещество

Тормозная жидкость по своей природе активно впитывает воду из окружающей среды. Через два года эксплуатации содержание влаги в системе обычно достигает 3-3,5%. Такого количества достаточно для существенного ухудшения технических характеристик и снижения порога кипения.

Во время интенсивного торможения узлы сильно нагреваются, что заставляет воду в системе превращаться в пар. Так как газ в отличие от жидкости легко сжимается, водитель ощущает провал педали. Такой эффект возникает внезапно и значительно увеличивает тормозной путь транспортного средства.

Стандартизация выбора

Самым распространенным вариантом для современного транспорта является DOT 4, который используется в большинстве систем с электронной стабилизацией. Для более тяжелых машин или прицепов разработан DOT 5.1, имеющий более высокую температуру кипения и меньшую вязкость. Более старые модели без антиблокировочной системы обычно работают на DOT 3.

Читайте также:

Важно помнить о несовместимости стандарта DOT 5, который имеет силиконовую основу. Эту жидкость запрещено смешивать с другими гликолевыми аналогами или использовать в системах с ABS и ESP. Так как она является нишевым продуктом, ее применяют только для специальных задач в технике особого назначения.

Правила обслуживания

Общая рекомендация предусматривает полное обновление содержимого системы каждые два года независимо от пробега. Для устаревших стандартов вроде DOT 3 интервал стоит сократить до одного года. Обычная доливка свежей порции в бачок не решает проблему, так как загрязненная влагой смесь остается в магистралях.

Смешивание разных типов разрешается только в направлении повышения класса, например, переход с DOT 3 на DOT 4. Обратная процедура приведет к ухудшению температурных показателей и может спровоцировать неисправности. Правильная прокачка и полная замена жидкости на проверенном сервисе гарантируют надежную работу системы.

Ранее Новини.LIVE писали, когда нужно менять ремень ГРМ, чтобы не потерять двигатель авто. Владельцам автомобилей стоит ориентироваться на реальное состояние деталей, а не только на сервисные книжки производителей.

Также читайте о пяти автозапчастях, которые изнашиваются быстрее, чем ожидают водители. Некоторые компоненты выходят из строя незаметно, не подавая сигналов до момента полного отказа.