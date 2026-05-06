Коли насправді треба міняти гальмівну рідину в авто

Заміна гальмівної рідини в авто. Фото: rac.co.uk

Гальмівна система вважається герметичною, проте робоча рідина поступово втрачає свої властивості навіть без активних поїздок. Головна загроза полягає в здатності рідини вбирати вологу з повітря через вентиляційні отвори та старі ущільнення. Це призводить до критичного зниження температури кипіння, що може спричинити раптову відмову системи в екстремальній ситуації. Постійний контроль стану цього витратного матеріалу є базовою умовою безпеки на дорозі.

Про це розповідають Новини.LIVE з посиланням на Exist.ua..

Гідроскопічна речовина

Гальмівна рідина за своєю природою активно вбирає воду з навколишнього середовища. Через два роки експлуатації вміст вологи в системі зазвичай досягає 3-3,5%. Такої кількості достатньо для суттєвого погіршення технічних характеристик та зниження порогу кипіння.

Під час інтенсивного гальмування вузли сильно нагріваються, що змушує воду в системі перетворюватися на пару. Позаяк газ на відміну від рідини легко стискається, водій відчуває провал педалі. Такий ефект виникає раптово і значно збільшує гальмівний шлях транспортного засобу.

Стандартизація вибору

Найпоширенішим варіантом для сучасного транспорту є DOT 4, який використовується в більшості систем з електронною стабілізацією. Для важчих машин або причепів розроблено DOT 5.1, що має вищу температуру кипіння та меншу в’язкість. Старіші моделі без антиблокувальної системи зазвичай працюють на DOT 3.

Читайте також:

Важливо пам’ятати про несумісність стандарту DOT 5, який має силіконову основу. Цю рідину заборонено змішувати з іншими гліколевими аналогами або використовувати в системах з ABS та ESP. Позаяк вона є нішевим продуктом, її застосовують лише для спеціальних завдань у техніці особливого призначення.

Правила обслуговування

Загальна рекомендація передбачає повне оновлення вмісту системи кожні два роки незалежно від пробігу. Для застарілих стандартів на кшталт DOT 3 інтервал варто скоротити до одного року. Звичайна доливка свіжої порції в бачок не розвʼязує проблему, позаяк забруднена вологою суміш залишається в магістралях.

Змішування різних типів дозволяється лише в напрямку підвищення класу, наприклад, перехід з DOT 3 на DOT 4. Зворотна процедура призведе до погіршення температурних показників і може спровокувати несправності. Правильне прокачування та повна заміна рідини на перевіреному сервісі гарантують надійну роботу системи.

Раніше Новини.LIVE писали, коли потрібно міняти ремінь ГРМ, щоб не втратити двигун авто. Власникам автомобілів варто орієнтуватися на реальний стан деталей, а не лише на сервісні книжки виробників.

Також читайте про пʼять автозапчастин, які зношуються швидше, ніж очікують водії. Деякі компоненти виходять з ладу непомітно, не подаючи сигналів до моменту повної відмови.