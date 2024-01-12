ТОП-5 китайских автомобилей в Украине в 2023 году

Абсолютное большинство легковых авто, которые везли в Украину из КНР, были электромобилями. Фото: newmobility.news

В Украине стремительно увеличивается количество автомобилей, производимых в КНР. За последние 20 лет китайский автопром сделал огромный шаг вперед, что в конечном итоге убедило даже большинство украинских водителей, которые были предвзято настроены против авто из Поднебесной.

Об этом сообщил Укравтопром.

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В 2023 году украинцы приобрели более 12,2 тыс. легковых автомобилей, ввезенных из Китая. Это на 82% больше, чем в 2022 году.

Подавляющее большинство китайских автомобилей было новым — 8 тыс. единиц (на 91% больше, чем в 2022 году), подержанных — 4,2 тыс. ед. (+65%).

В результате в 2023 году автомобили, собранные на китайских предприятиях, охватили 13% украинского рынка новых легковых автомобилей.

В сегменте б/у автомобилей с первой регистрацией в Украине доля машин из КНР скромнее — 2%.

Абсолютное большинство легковушек, которые поставлялись в Украину из КНР, были электромобилями — 81%.

ТОП-5 новых легковых автомобилей из Китая в Украине в 2023 году

Volkswagen ID.4 — 2 651 ед.; Dong Feng/Honda M-NV — 557 ед.; Volkswagen ID.6 — 491 ед.; Chery Tiggo 4 — 351 ед.; Honda eNS1 — 327 ед.

ТОП-5 подержанных легковых автомобилей из Китая в Украине в 2023 году

Volkswagen ID.4 — 1 573 ед.; Dong Feng/Honda M-NV — 460 ед; Volkswagen ID.6 — 282 ед.; Honda eNS1 — 182 ед.; Tesla Model Y — 123 ед.

Ранее эксперты назвали главные недостатки китайских автомобилей в Украине в 2024 году. Также мы представляли ТОП-3 китайских автомобиля мощностью более 1000 л.с. к концу 2023 года.