ТОП-5 китайских автомобилей в Украине в 2023 году

Китай увеличил продажи авто в Украину на 80% — что поставляли
В Украине стремительно увеличивается количество автомобилей, производимых в КНР. За последние 20 лет китайский автопром сделал огромный шаг вперед, что в конечном итоге убедило даже большинство украинских водителей, которые были предвзято настроены против авто из Поднебесной.
Об этом сообщил Укравтопром.
В 2023 году украинцы приобрели более 12,2 тыс. легковых автомобилей, ввезенных из Китая. Это на 82% больше, чем в 2022 году.
Подавляющее большинство китайских автомобилей было новым — 8 тыс. единиц (на 91% больше, чем в 2022 году), подержанных — 4,2 тыс. ед. (+65%).
В результате в 2023 году автомобили, собранные на китайских предприятиях, охватили 13% украинского рынка новых легковых автомобилей.
В сегменте б/у автомобилей с первой регистрацией в Украине доля машин из КНР скромнее — 2%.
Абсолютное большинство легковушек, которые поставлялись в Украину из КНР, были электромобилями — 81%.
ТОП-5 новых легковых автомобилей из Китая в Украине в 2023 году
- Volkswagen ID.4 — 2 651 ед.;
- Dong Feng/Honda M-NV — 557 ед.;
- Volkswagen ID.6 — 491 ед.;
- Chery Tiggo 4 — 351 ед.;
- Honda eNS1 — 327 ед.
ТОП-5 подержанных легковых автомобилей из Китая в Украине в 2023 году
- Volkswagen ID.4 — 1 573 ед.;
- Dong Feng/Honda M-NV — 460 ед;
- Volkswagen ID.6 — 282 ед.;
- Honda eNS1 — 182 ед.;
- Tesla Model Y — 123 ед.
Ранее эксперты назвали главные недостатки китайских автомобилей в Украине в 2024 году. Также мы представляли ТОП-3 китайских автомобиля мощностью более 1000 л.с. к концу 2023 года.
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