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Китай збільшив продаж авто в Україну на 80% — що постачали

12 січня 2024 16:30
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
ТОП-5 китайських автомобілів в Україні у 2023 році
Абсолютна більшість легковиків, які везли в Україну з КНР, були електромобілями. Фото: newmobility.news
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

В Україні стрімко збільшується кількість автомобілів, вироблених в КНР. За останні 20 років китайський автопром зробив величезний крок вперед, що зрештою переконало навіть більшість українських водіїв, які були упереджено налаштованих щодо авто з Піднебесної.

Про це повідомив Укравтопром.

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У 2023 році українці придбали понад 12,2 тис. легкових авто, ввезених з Китаю. Це на 82% більше, ніж у 2022-му.

Переважна більшість китайських автомобілів були новими — 8 тис. одиниць (на 91% більше ніж у 2022 році), вживаних — 4,2 тис. од. (+65%).

В результаті у 2023 році автомобілі, зібрані на китайських підприємствах, охопили 13% українського ринку нових легкових автомобілів.

В сегменті вживаних автомобілів з першою реєстрацією в Україні частка машин з КНР скромніша — 2%.

Абсолютна більшість легковиків, які постачалися в Україну з КНР, були електромобілями — 81%.

ТОП-5 нових легкових автомобілів з Китаю в Україні у 2023 році

  1. Volkswagen ID.4 — 2 651 од.;
  2. Dong Feng/Honda M-NV — 557 од.;
  3. Volkswagen ID.6 — 491 од.;
  4. Chery Tiggo 4 — 351 од.;
  5. Honda eNS1 — 327 од.

ТОП-5 вживаних легкових автомобілів з Китаю в Україні у 2023 році

  1. Volkswagen ID.4 — 1 573 од.;
  2. Dong Feng/Honda M-NV — 460 од.;
  3. Volkswagen ID.6 — 282 од.;
  4. Honda eNS1 — 182 од.;
  5. Tesla Model Y — 123 од.

Раніше експерти назвали головні недоліки китайських авто в Україні у 2024 році. Також ми представляли ТОП-3 китайських автомобілів потужністю понад 1000 к.с. на кінець 2023 року.

Китай
авто
електрокари
автомобіль
електромобіль

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