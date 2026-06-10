Хитрый тест по ПДД: разрешены ли разворот и поворот

Хитрый тест ПДД: разрешены ли разворот и поворот
Задача на знание требований дорожных знаков и по теме о регулировании дорожного движения. На перекрестке водитель синего автомобиля поворачивает налево, а водитель зеленого автомобиля собирается развернуться. Кто из них может выполнить задуманный маневр в ситуации, изображенной на рисунке?
Правильный ответ на задачу дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Водитель зеленого автомобиля.
- Водитель синего автомобиля.
- Оба водителя не могут.
- Оба водителя могут.
Разбор задачи
Согласно знакам 5.18 "Направление движения по полосе", водителю зеленой машины, находящемуся в крайней левой полосе, разрешен поворот налево, но и разворот в таком случае также не запрещен. Водителю синего автомобиля разрешен поворот налево и проезд прямо.
Еще один знак 3.23 "Поворот налево запрещен" имеет желтый фон, поэтому является временным.
Согласно пункту 8.2 ПДД, временные дорожные знаки имеют преимущество перед постоянными дорожными знаками и дорожной разметкой.
Таким образом, водитель синей машины не имеет права повернуть налево. Но знак 3.23 не запрещает разворот водителю зеленого автомобиля.
Правильный ответ №1
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