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Главная Авто Хитрый тест ПДД: разрешены ли разворот и поворот

Хитрый тест ПДД: разрешены ли разворот и поворот

Ua ru
Дата публикации 10 июня 2026 20:40
Хитрый тест по ПДД: разрешены ли разворот и поворот
Схема движения автомобилей на перекрестке. Рисунок: За! Правилами

Задача на знание требований дорожных знаков и по теме о регулировании дорожного движения. На перекрестке водитель синего автомобиля поворачивает налево, а водитель зеленого автомобиля собирается развернуться. Кто из них может выполнить задуманный маневр в ситуации, изображенной на рисунке?

Правильный ответ на задачу дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. Водитель зеленого автомобиля.
  2. Водитель синего автомобиля.
  3. Оба водителя не могут.
  4. Оба водителя могут.

Разбор задачи

Тест ПДР: чи дозволені поворот та розворот

Согласно знакам 5.18 "Направление движения по полосе", водителю зеленой машины, находящемуся в крайней левой полосе, разрешен поворот налево, но и разворот в таком случае также не запрещен. Водителю синего автомобиля разрешен поворот налево и проезд прямо.

Еще один знак 3.23 "Поворот налево запрещен" имеет желтый фон, поэтому является временным.

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Согласно пункту 8.2 ПДД, временные дорожные знаки имеют преимущество перед постоянными дорожными знаками и дорожной разметкой.

Таким образом, водитель синей машины не имеет права повернуть налево. Но знак 3.23 не запрещает разворот водителю зеленого автомобиля.

Правильный ответ №1

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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